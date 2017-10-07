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Новости Сирии
Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ
Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков ИГ район Аль-Хазм в Хомсе
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков ИГ район Аль-Хазм в Хомсе

    2:05  7 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков ИГ район Аль-Хазм в Хомсе

    Дамаск, 7 октября. Сирийская армия при поддержке ВКС России смогла освободить от боевиков район Аль-Хазм, а также отбить у террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) несколько позиций вблизи города Аль-Каратайн в юго-восточной части провинции Хомс.

    Операция против боевиков ИГ была завершена в эту пятницу. Сирийские части при поддержке штурмовых вертолетов ВКС РФ начала наступление на позиции ИГ в Аль-Хазме. После ожесточенных боевых действий САА удалось освободить территорию вокруг Аль-Каратайна, осадив город с трех сторон.

    На видео, опубликованном порталом Fars News, видна совместная работа ВКС России и наземных сирийских сил.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #вкс рф #саа #аль-хазм
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