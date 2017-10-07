Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков ИГ район Аль-Хазм в Хомсе
Дамаск, 7 октября. Сирийская армия при поддержке ВКС России смогла освободить от боевиков район Аль-Хазм, а также отбить у террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) несколько позиций вблизи города Аль-Каратайн в юго-восточной части провинции Хомс.
Операция против боевиков ИГ была завершена в эту пятницу. Сирийские части при поддержке штурмовых вертолетов ВКС РФ начала наступление на позиции ИГ в Аль-Хазме. После ожесточенных боевых действий САА удалось освободить территорию вокруг Аль-Каратайна, осадив город с трех сторон.
На видео, опубликованном порталом Fars News, видна совместная работа ВКС России и наземных сирийских сил.
1 Организация запрещена на территории РФ.