Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков ИГ район Аль-Хазм в Хомсе

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Дамаск, 7 октября. Сирийская армия при поддержке ВКС России смогла освободить от боевиков район Аль-Хазм, а также отбить у террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) несколько позиций вблизи города Аль-Каратайн в юго-восточной части провинции Хомс.

Операция против боевиков ИГ была завершена в эту пятницу. Сирийские части при поддержке штурмовых вертолетов ВКС РФ начала наступление на позиции ИГ в Аль-Хазме. После ожесточенных боевых действий САА удалось освободить территорию вокруг Аль-Каратайна, осадив город с трех сторон.

На видео, опубликованном порталом Fars News, видна совместная работа ВКС России и наземных сирийских сил.

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1 Организация запрещена на территории РФ.