Позиции России и Саудовской Аравии по Сирии сближаются – МИД королевства

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Москва, 7 октября. Россия и Саудовская Аравия ведут активную работу по сближению своих позиций в отношении конфликта в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, подчеркнув, что и Москва, и Эр-Рияд выступают за мирное разрешение конфликта и продолжение политического диалога в стране.

«Мы хотим увидеть мирное разрешение конфликта в Сирии. Поэтому мы работаем на сближение позиций и делаем все для продолжения политического диалога, цель которого – мир», – прокомментировал саудовский министр взаимодействие России и Саудовской Аравии.

По его словам, власти Саудовской Аравии также выступают за сохранение суверенитета Сирии, пишет «Газета.ru».

Аль-Джубейр также признал важность роли России на Ближнем Востоке и отметил полное совпадение позиций Москвы и Эр-Рияда по палестинскому вопросу.