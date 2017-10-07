Сатановский объяснил бурную реакцию ООН на заявление дипломатов РФ по Сирии

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Женева, 7 октября. Предложение российских представителей в ООН организовать контроль над поставками гуманитарной помощи в Сирию вызвало крайне бурную реакцию во всемирной организации. С таким заявлением выступил российский востоковед Евгений Сатановский.

Предложение российской стороны оборудовать все грузовики гуманитарных конвоев видеорегистраторами вызвало настоящую истерику в ООН, напомнил Сатановский. По его словам, это может быть связано с тем, что

Под видом гуманитарной помощи в Сирию доставляет оружие и боеприпасы для террористов.

Обсуждение гуманитарных конвоев, направляемых в Сирию, началось после обнародования ранее неизвестных подробностей, касающихся деятельности детского фонда ООН ЮНИСЕФ на территории САР. Как стало известно, программа по помощи сирийским детям была профинансирована ООН лишь на 37 процентов, причем всемирная организация не оказала никакой помощи детям, проживающим на подконтрольной Дамаску территории.