Россия практически объявила войну США в Сирии, построив мост через Евфрат – Die Welt

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Берлин, 7 октября. Возведенный российскими спецподразделениями понтонный мост через реку Евфрат в Сирии может означать фактическое объявление войны Россией США. Такое мнение высказало немецкое издание Die Welt.

По данным издания, через мост могут переправляться до 8 тысяч военных машин в сутки, что провоцирует опасное обострение военной ситуации, которое, теоретически, может привести к военным столкновениям с США.

Die Welt пишет, что река Евфрат ранее была определена российской и американской стороной как демаркационная линия – во избежание возможных конфликтов между США и Россией.

«Кремль вывел вооружённые силы режима Башара Асада на путь победы в сирийской гражданской войне. Белый дом поддерживает Сирийские демократические силы. Нарушение соглашения Россией является почти объявлением войны», — пишет издание.

В то же время, Die Welt отметил, что сейчас представители ВС России и США ведут переговоры на высоком уровне, в ходе которых, вероятно, мог подниматься и вопрос форсирования Евфрата сирийской армией.