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Россия практически объявила войну США в Сирии, построив мост через Евфрат – Die Welt
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    Россия практически объявила войну США в Сирии, построив мост через Евфрат – Die Welt

    1:10  7 Октября 2017
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    Россия практически объявила войну США в Сирии, построив мост через Евфрат – Die Welt

    Берлин, 7 октября. Возведенный российскими спецподразделениями понтонный мост через реку Евфрат в Сирии может означать фактическое объявление войны Россией США. Такое мнение высказало немецкое издание Die Welt.

    По данным издания, через мост могут переправляться до 8 тысяч военных машин в сутки, что провоцирует опасное обострение военной ситуации, которое, теоретически, может привести к военным столкновениям с США.

    Die Welt пишет, что река Евфрат ранее была определена российской и американской стороной как демаркационная линия – во избежание возможных конфликтов между США и Россией.

    «Кремль вывел вооружённые силы режима Башара Асада на путь победы в сирийской гражданской войне. Белый дом поддерживает Сирийские демократические силы. Нарушение соглашения Россией является почти объявлением войны», — пишет издание.

    В то же время, Die Welt отметил, что сейчас представители ВС России и США ведут переговоры на высоком уровне, в ходе которых, вероятно, мог подниматься и вопрос форсирования Евфрата сирийской армией.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #сирия #мост #евфрат #die welt
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