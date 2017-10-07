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Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев
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    Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

    0:46  7 Октября 2017
    57

    Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

    Москва, 7 октября. Нобелевскому комитету  в этом году следовало присудить Премию мира ВКС РФ, которые внесли решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. С таким заявлением выступил глава комитета Совфеда Константин Косачев.

    В этом году Нобелевская премия мира была присуждена Международной компании по запрещению ядерного оружия ICAN.

    «Реальной премии мира, на мой взгляд, заслуживают российские ВКС, которые внесли решающий вклад в перелом ситуации с противостоянием международному терроризму в Сирии», — приводит слова сенатора газета «Известия».

    Косачев отметил, что именно операция ВКС РФ является реальным примером борьбы за мир, в отличие от утопичных целей по достижению полного ядерного разоружения.

    «То, что красиво на словах, не всегда разумно на практике», — прокомментировал он деятельность ICAN, напомнив, что ядерное оружие является важнейшей опорой мирового баланса, предотвращающей попытки ядерного шантажа со стороны некоторых стран.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #косачев #вкс рф #нобелевская премия
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