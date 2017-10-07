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Новости Сирии
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Новости Сирии
Богданов и Гатилов обсудили с Кассис ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке
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    Богданов и Гатилов обсудили с Кассис ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

    0:25  7 Октября 2017
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    Богданов и Гатилов обсудили с Кассис ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

    Москва, 7 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов вместе с заместителем министра иностранных дел РФ Геннадием Гатиловым приняли председателя сирийского оппозиционного «Движения за плюралистическое сообщество» Ранду Кассис, сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Главной темой беседы стала ситуация как в Сирии, так и на Ближнем Востоке в целом в свете успехов ВКС России по ликвидации очага международного терроризма в Сирии. Также российские представители отметили прогресс, достигнутый на астанинском процессе по прекращению огня и налаживанию зон деэскалации.

    Российская сторона также подчеркнула необходимость активизации усилий, ведущих к скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса в соответствии с резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, пишет «Газета.ru».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #богданов #гатилов #кассис
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