Богданов и Гатилов обсудили с Кассис ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

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Москва, 7 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов вместе с заместителем министра иностранных дел РФ Геннадием Гатиловым приняли председателя сирийского оппозиционного «Движения за плюралистическое сообщество» Ранду Кассис, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Главной темой беседы стала ситуация как в Сирии, так и на Ближнем Востоке в целом в свете успехов ВКС России по ликвидации очага международного терроризма в Сирии. Также российские представители отметили прогресс, достигнутый на астанинском процессе по прекращению огня и налаживанию зон деэскалации.

Российская сторона также подчеркнула необходимость активизации усилий, ведущих к скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса в соответствии с резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, пишет «Газета.ru».