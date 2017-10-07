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Сирия: спецназ захватил банду ИГ, вскрыв ее связи с разведкой США
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    Сирия: спецназ захватил банду ИГ, вскрыв ее связи с разведкой США

    0:15  7 Октября 2017
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    Сирия: спецназ захватил банду ИГ, вскрыв ее связи с разведкой США

    Дамаск, 7 октября. Органам госбезопасности Сирии удалось захватить в плен банду боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) и доказать факт сотрудничества США с террористическими группировками в Сирии.

    Как рассказал официальный представитель отряда «Мухабарат», входящего в состав спецподразделений ГБ Сирии, военные инструкторы США допустили крупную оплошность, благодаря которой удалось взять в плен несколько высокопоставленных членов ИГ, а также захватить материалы, доказывающие факт работы группировки на американские спецслужбы.

    Сообщается, что лагерь, где представители американских спецслужб готовили боевиков ИГ, был расположен в районе поселка Эт-Танф в юго-восточной части сирийской провинции Хомс.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #иг #спецназ #мухабарат
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