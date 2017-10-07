Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина

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Лондон, 6 октября. Накануне дня рождения российского президента Владимира Путина была выпущена новая коллекция одежды от британской компании Matchless. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Компания объявила о выпуске куртки Putin Jacket, которая будет презентована вместе с новой коллекцией на специальной презентации в январе.

Управляющий директор организации Мануэле Маленотти объяснил, что российский лидер вдохновляет дизайнеров компании.