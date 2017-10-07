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Общество
Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина
Общество
Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина
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    Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина

    0:00  7 Октября 2017
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    Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина

    Лондон, 6 октября. Накануне дня рождения российского президента Владимира Путина была выпущена новая коллекция одежды от британской компании Matchless. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

    Компания объявила о выпуске куртки  Putin Jacket, которая будет презентована вместе с новой коллекцией на специальной презентации в январе.

    Управляющий директор организации Мануэле Маленотти объяснил, что российский лидер вдохновляет дизайнеров компании.

     «Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер», — приводит слова Маленотти RT.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #куртка #маленотти #matchless
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