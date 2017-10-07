Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина
Лондон, 6 октября. Накануне дня рождения российского президента Владимира Путина была выпущена новая коллекция одежды от британской компании Matchless. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.
Компания объявила о выпуске куртки Putin Jacket, которая будет презентована вместе с новой коллекцией на специальной презентации в январе.
Управляющий директор организации Мануэле Маленотти объяснил, что российский лидер вдохновляет дизайнеров компании.
«Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер», — приводит слова Маленотти RT.
Matchless Unveils Vladimir Putin-Inspired Outerwear Collection LONDON, United Kingdom — B... https://t.co/H8AygCn0uZ #artist #travel #music pic.twitter.com/ibI70VznnW— CelebStarzNews (@CelebStarzNews) October 6, 2017