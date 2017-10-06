Госдеп одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии комплексов THAAD на $15 млрд
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Вашингтон, 6 октября. Госдепартамент США одобрил проведение сделки по продаже Саудовской Аравии систем противоракетной обороны THAAD. Как сообщается, сумма контракта составила 15 миллиардов долларов.
Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности подтвердило согласие Госдепа на проведение сделки.
Продажа систем ПРО является частью более крупной сделки, заключенной между Вашингтоном и Эр-Риядом. Речь идет о продаже оборонительного вооружения общей стоимостью 110 миллиардов долларов, пишет RT.
#BREAKING US approves $15 billion THAAD missile defense for Saudi Arabia, says State Department— AFP news agency (@AFP) October 6, 2017