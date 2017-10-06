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Общество
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Госдеп одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии комплексов THAAD на $15 млрд
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    Госдеп одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии комплексов THAAD на $15 млрд

    23:22  6 Октября 2017
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    Госдеп одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии комплексов THAAD на $15 млрд

    Вашингтон, 6 октября. Госдепартамент США одобрил проведение сделки по продаже Саудовской Аравии систем противоракетной обороны THAAD. Как сообщается, сумма контракта составила 15 миллиардов долларов.

    Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности подтвердило согласие Госдепа на проведение сделки.

    Продажа систем ПРО является частью более крупной сделки, заключенной между Вашингтоном и Эр-Риядом. Речь идет о продаже оборонительного вооружения общей стоимостью 110 миллиардов долларов, пишет RT.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #саудовская аравия #госдеп #thaad
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