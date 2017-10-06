Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Британские дизайнеры выпустили новую коллекцию одежды в честь Путина
Технологии
Приложение Uber для iPhone поймали на шпионаже за пользователями
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приложение Uber для iPhone поймали на шпионаже за пользователями

    23:14  6 Октября 2017
    32

    Приложение Uber для iPhone поймали на шпионаже за пользователями

    Москва, 6 октября. В приложении Uber для iOS специалисты по безопасности обнаружили функцию, считывающую информацию с экрана смартфона в фоновом режиме. Эксперты подчеркнули, что она работает без разрешения и ведома пользователя.

    Как рассказал специалист по информационной безопасности Уилл Старфах, ему удалось найти недокументированные возможности Uber благодаря странной фоновой активности приложения. Он внимательно изучил многие другие приложения из App Store, однако подобная функция была обнаружена лишь у приложения Uber. Исходя из этого, он сделал вывод, что шпионская функция была предоставлена приложению непосредственно компанией Uber.

    Представитель компании уже прокомментировал ситуацию. По его словам, функция была добавлена для стабильной работы Apple Watch. Он подчеркнул, что ее уберут уже в ближайшее время.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #apple #шпионаж #uber #ios
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 5037

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85948

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107604

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30053

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44856
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1539
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        357
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        666
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        6134