Приложение Uber для iPhone поймали на шпионаже за пользователями

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Москва, 6 октября. В приложении Uber для iOS специалисты по безопасности обнаружили функцию, считывающую информацию с экрана смартфона в фоновом режиме. Эксперты подчеркнули, что она работает без разрешения и ведома пользователя.

Как рассказал специалист по информационной безопасности Уилл Старфах, ему удалось найти недокументированные возможности Uber благодаря странной фоновой активности приложения. Он внимательно изучил многие другие приложения из App Store, однако подобная функция была обнаружена лишь у приложения Uber. Исходя из этого, он сделал вывод, что шпионская функция была предоставлена приложению непосредственно компанией Uber.

Представитель компании уже прокомментировал ситуацию. По его словам, функция была добавлена для стабильной работы Apple Watch. Он подчеркнул, что ее уберут уже в ближайшее время.