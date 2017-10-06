Семьям погибших в ДТП под Коломной выплатят по 2 млн рублей

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Москва, 6 октября. Родственники погибших в результате ДТП с автобусом в Коломенском районе Московской области получат компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Мострансавто».

«Пассажиры подмосковного госперевозчика «Мострансавто» застрахованы ГК СОГАЗ. Родственники погибших получат 2,025 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службы компании газета «Известия».

Напомним, что в эту пятницу около 15:30 под Коломной произошла крупная дорожная авария – рейсовый автобус с 39 пассажирами, двигавшийся по маршруту Москва – Озеры, опрокинулся в кювет. Шесть человек в результате погибли, еще более 20 получили травмы.