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Семьям погибших в ДТП под Коломной выплатят по 2 млн рублей
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    Семьям погибших в ДТП под Коломной выплатят по 2 млн рублей

    22:52  6 Октября 2017
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    Семьям погибших в ДТП под Коломной выплатят по 2 млн рублей

    Москва, 6 октября. Родственники погибших в результате ДТП с автобусом в Коломенском районе Московской области получат компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Мострансавто».

    «Пассажиры подмосковного госперевозчика «Мострансавто» застрахованы ГК СОГАЗ. Родственники погибших получат 2,025 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службы компании газета «Известия».

    Напомним, что в эту пятницу около 15:30 под Коломной произошла крупная дорожная авария – рейсовый автобус с 39 пассажирами, двигавшийся по маршруту Москва – Озеры, опрокинулся в кювет. Шесть человек в результате погибли, еще более 20 получили травмы.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #дтп #коломна #компенсация
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