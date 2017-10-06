Роскомнадзор озадачил пользователей Telegram сообщением о «страшной правде»

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Москва, 6 октября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опубликовала в своем микроблоге Twitter загадочное послание, которое адресовано пользователям мессенджера Telegram.

Послание сопровождает видео с участием детей, в котором говорится, что скоро пользователи Telegram «узнают от детей страшную правду». Событие должно произойти 9 октября. Видеоролик заканчивается фразой: «Бегите, пока можете».

«Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей», — говорится в сообщении к записи.

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 6, 2017

Видеоролик вызвал бурную реакцию у пользователей, которые стали по-разному толковать данное послание. Большая часть пользователей предположила, что Telegram будет заблокирован в России. Однако позднее ведомство опубликовало еще одну запись.

Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 6, 2017

После чего у пользователей появилась версия, что Роскомнадзор планирует открыть свой Telegram-канал, а данное видео является попыткой его раскрутки.