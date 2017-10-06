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Роскомнадзор озадачил пользователей Telegram сообщением о «страшной правде»
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    Роскомнадзор озадачил пользователей Telegram сообщением о «страшной правде»

    22:39  6 Октября 2017
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    Роскомнадзор озадачил пользователей Telegram сообщением о «страшной правде»

    Москва, 6 октября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опубликовала в своем микроблоге Twitter загадочное послание, которое адресовано пользователям мессенджера Telegram.

    Послание сопровождает видео с участием детей, в котором говорится, что скоро пользователи Telegram «узнают от детей страшную правду». Событие должно произойти 9 октября. Видеоролик заканчивается фразой: «Бегите, пока можете».

    «Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей», — говорится в сообщении к записи.

    Видеоролик вызвал бурную реакцию у пользователей, которые стали по-разному толковать данное послание. Большая часть пользователей предположила, что Telegram будет заблокирован в России. Однако позднее ведомство опубликовало еще одну запись.

    После чего у пользователей появилась версия, что Роскомнадзор планирует открыть свой Telegram-канал, а данное видео является попыткой его раскрутки.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #роскомнадзор #telegram
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