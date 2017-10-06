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Общество
Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в Пензе
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    Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в Пензе

    22:00  6 Октября 2017
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    Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в Пензе

    Пенза, 6 октября. Следственные органы Пензы возбудили уголовное дело против местного жителя, который взял в заложники трех женщин в сауне. Дело возбуждено по статье «Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц».

    По версии следствия, вечером в пятницу 32-летний мужчина, угрожая ружьем, захватил в заложники трех женщин в сауне на улице Бакунина, лишив их свободы.

    Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в Пензе

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции освободили потерпевших и задержали преступника. В ходе инцидента никто не пострадал.

     «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного отдела по Железнодорожному району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области.

    Ранее сообщалось о неизвестном, который захватил трех женщин в заложники. Позднее одной из них удалось сбежать.

    Автор: Геннадий Плющев
    #женщины #пенза #ружье #заложники #захват #мужчина #дело
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