Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в Пензе

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Пенза, 6 октября. Следственные органы Пензы возбудили уголовное дело против местного жителя, который взял в заложники трех женщин в сауне. Дело возбуждено по статье «Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц».

По версии следствия, вечером в пятницу 32-летний мужчина, угрожая ружьем, захватил в заложники трех женщин в сауне на улице Бакунина, лишив их свободы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции освободили потерпевших и задержали преступника. В ходе инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного отдела по Железнодорожному району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось о неизвестном, который захватил трех женщин в заложники. Позднее одной из них удалось сбежать.