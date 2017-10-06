Сирия: САА при поддержке ВКС РФ взяла опорный пункт ИГ в провинции Дейр эз-Зор

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Дамаск, 6 октября. Подразделения Вооруженных сил Сирии при содействии ВКС РФ вошли в город Аль-Маядин – крупнейший опорный пункт террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор. Об этом рассказал высокопоставленный офицер САА.

Как сообщает, сирийской армии удалось взять под свой контроль большую часть города Аль-Маядин: рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Сейчас бои с террористами идут в южной части Аль-Маядин.

Проправительственная коалиция обеспечила гуманитарные коридоры, которые позволили значительной части мирных жителей покинуть город. Однако боевики по-прежнему удерживают оставшихся местных жителей в плену в качестве «живого щита».

1 Организация запрещена на территории РФ.