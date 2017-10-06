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Россия
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Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ взяла опорный пункт ИГ в провинции Дейр эз-Зор
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ взяла опорный пункт ИГ в провинции Дейр эз-Зор

    21:51  6 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ взяла опорный пункт ИГ в провинции Дейр эз-Зор

    Дамаск, 6 октября. Подразделения Вооруженных сил Сирии при содействии ВКС РФ вошли в город Аль-Маядин – крупнейший опорный пункт террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор. Об этом рассказал высокопоставленный офицер САА.

    Как сообщает, сирийской армии удалось взять под свой контроль большую часть города Аль-Маядин: рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Сейчас бои с террористами идут в южной части Аль-Маядин.   

    Проправительственная коалиция обеспечила гуманитарные коридоры, которые позволили значительной части мирных жителей покинуть город. Однако боевики по-прежнему удерживают оставшихся местных жителей в плену в качестве «живого щита».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #саа #аль-маядин
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