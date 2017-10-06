Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Маршруты наземного транспорта изменят в Москве с 7 октября
Общество
СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Гнойному
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Гнойному

    21:53  6 Октября 2017
    45

    СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Гнойному

    Киев, 6 октября. СБУ запретила въезд на Украину рэперу Вячеславу Машнову, также известному под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова. Об этом говорится в официальном ответе службы безопасности Украины на запрос украинского интернет-издания «Апостроф».

    «Гнойный незаконно пересекал границу Украины и выступал в Крыму, а также отличился весьма резкими и оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны», — говорится в сообщении.

    При этом на днях организатор концертов Гнойного Станислав Куницын сообщил, что рэпер планирует отправиться в тур на Украину под псевдонимом Слава КПСС, отметив, что возражений со стороны и украинских спецслужб и представителей не поступало.

    Позднее Гнойный попал в базу данных скандального сайта «Миротворец» за то, что во время рэп-баттла назвал украинцев несуществующей нацией.

    Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект об ограничении гастролей российских артистов. Согласно новому закону организаторы мероприятий с участием российских деятелей культуры должны за 30 дней до предполагаемого события обратиться с запросом в Службу безопасности Украины, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #запрет #сбу #гнойный
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4810

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85911

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107599

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30051

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44847
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1140
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        275
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        581
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        5807