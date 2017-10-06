СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Гнойному

В Избранное

Киев, 6 октября. СБУ запретила въезд на Украину рэперу Вячеславу Машнову, также известному под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова. Об этом говорится в официальном ответе службы безопасности Украины на запрос украинского интернет-издания «Апостроф».

«Гнойный незаконно пересекал границу Украины и выступал в Крыму, а также отличился весьма резкими и оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны», — говорится в сообщении.

При этом на днях организатор концертов Гнойного Станислав Куницын сообщил, что рэпер планирует отправиться в тур на Украину под псевдонимом Слава КПСС, отметив, что возражений со стороны и украинских спецслужб и представителей не поступало.

Позднее Гнойный попал в базу данных скандального сайта «Миротворец» за то, что во время рэп-баттла назвал украинцев несуществующей нацией.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект об ограничении гастролей российских артистов. Согласно новому закону организаторы мероприятий с участием российских деятелей культуры должны за 30 дней до предполагаемого события обратиться с запросом в Службу безопасности Украины, передает URA.RU.