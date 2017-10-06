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Россия
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Происшествия
Центральную площадь Страсбурга эвакуировали после звонка о бомбе
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    Центральную площадь Страсбурга эвакуировали после звонка о бомбе

    21:40  6 Октября 2017
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    Центральную площадь Страсбурга эвакуировали после звонка о бомбе

    Страсбург, 6 октября. Полиция Страсбурга в пятницу эвакуировала центральную площадь Клебера из-за сообщения о бомбе.

    По информации местных СМИ, неизвестный позвонил в страсбургский офис информагентства France Presse, который находится на площади Клебера, и сообщил о взрывном устройстве. Все сотрудники агентства были эвакуированы. Полиция также закрыла все находящиеся неподалеку магазины. В настоящее время на месте работают сотрудники службы безопасности.

    Центральную площадь Страсбурга эвакуировали после звонка о бомбе

    Ранее сообщалось, что спецслужбы ФРГ насчитали в стране почти 2 тыс. потенциальных террористов. Только в этом году власти получили 650 сообщений о возможной террористической активности.

    Автор: Геннадий Плющев
    #бомба #страсбург #эвакуация #сообщение
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