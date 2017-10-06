Центральную площадь Страсбурга эвакуировали после звонка о бомбе

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Страсбург, 6 октября. Полиция Страсбурга в пятницу эвакуировала центральную площадь Клебера из-за сообщения о бомбе.

По информации местных СМИ, неизвестный позвонил в страсбургский офис информагентства France Presse, который находится на площади Клебера, и сообщил о взрывном устройстве. Все сотрудники агентства были эвакуированы. Полиция также закрыла все находящиеся неподалеку магазины. В настоящее время на месте работают сотрудники службы безопасности.

Ранее сообщалось, что спецслужбы ФРГ насчитали в стране почти 2 тыс. потенциальных террористов. Только в этом году власти получили 650 сообщений о возможной террористической активности.