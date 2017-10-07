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Общество
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Украина
Бывший майор СБУ рассказал, как MH-17 был сбит украинским «Буком»
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    Бывший майор СБУ рассказал, как MH-17 был сбит украинским «Буком»

    6:49  7 Октября 2017
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    Бывший майор СБУ рассказал, как MH-17 был сбит украинским «Буком»

    Москва, 6 октября. Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит над юго-востоком Украины пассажирский самолет Boeing, принадлежал ВС Украины. Об этом рассказал бывший майор ВСУ Юрий Батурин в своем интервью телеканалу «Звезда».

    По словам Батурина, «Бук» принадлежал 156-му зенитно-ракетному полку, размещенному в городе Золотоноша.

    Батурин обратился к российским властям с просьбой о предоставлении убежища в России, чтобы поделиться подробностями обстоятельств катастрофы.

    Бывший майор рассказал, что вскоре после крушения самолета, на территории его командного пункта останавливалась военная колонна, в составе которой был ЗРК «Бук». Батурин подчеркнул, что самого выстрела он не видел.

    «До момента трагедии произошло перебазирование ЗРК "Бук" в ту точку стояния, откуда был произведен выстрел, –  приводит слова Батурина телеканал «Звезда».

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #бук #батурин #mh-17
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