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Москва, 6 октября. Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит над юго-востоком Украины пассажирский самолет Boeing, принадлежал ВС Украины. Об этом рассказал бывший майор ВСУ Юрий Батурин в своем интервью телеканалу «Звезда».

По словам Батурина, «Бук» принадлежал 156-му зенитно-ракетному полку, размещенному в городе Золотоноша.

Батурин обратился к российским властям с просьбой о предоставлении убежища в России, чтобы поделиться подробностями обстоятельств катастрофы.

Бывший майор рассказал, что вскоре после крушения самолета, на территории его командного пункта останавливалась военная колонна, в составе которой был ЗРК «Бук». Батурин подчеркнул, что самого выстрела он не видел.