Не пострадавшие в ДТП под Владимиром иностранцы нарушили правила пребывания в РФ

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Москва, 6 октября. Сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение правил пребывания в России в отношении 17 иностранных граждан, которые находились в автобусе, попавшем в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу регионального управления МВД по Владимирской области.

«В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции «Покров» сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России составлены протоколы об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде близ станции «Покров» столкнулись автобус с казахстанскими номерами и поезд сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». По данным МИД Казахстана, в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя. В результате аварии погибли 17 человек.