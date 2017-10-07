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Сирия, 7 октября. Вертолет ВКС РФ совершил аварийную посадку в провинции Хама. САА при помощи российской авиации вошла на территорию Аль-Маядина юго-восточнее Дейр эз-Зора. «Нусра»*** потеряла часть позиций в районе Западной Гуты Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА и ее союзникам в районе Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре; наносили авиаудары по ИГ1 на востоке провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками в Восточной Гуте Дамаска; уничтожили нескольких исламистов на севере Алеппо; начали штурм города Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора; направили подкрепление на восток провинции Хомс.

«Исламское государство»: понесло потери в боях с курдами в городе Ракка; организовало взрыв в Мосуле в Ираке; предпринимало попытки атак позиций САА в восточной части Хомса; вело бои с САА в окрестностях города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре; попыталось совершить теракт в провинциях Аль-Анбар и Ниневия в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: отступила от холма Таль-Джибат в районе Западной Гуты в провинции Дамаск; вела перестрелки с САА к северо-западу и к югу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку САА в районе Восточной Гуты Дамаска.

Курды: завершили подготовку новых бойцов в северной части Алеппо; захватили пять деревень к северу от Дейр эз-Зора; вели бои с ИГ районах Аль-Кахруба и Аль-Барид в Ракке.

Международная коалиция: проводила боевые вылеты в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В юго-западной части региона на протяжении всего дня фиксировались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джабаль Аш-Шейх». Боевики несколько раз проводили обстрелы территорий, подконтрольных войскам САР. Под ударами исламистов оказались населенный пункт Талят Хина, а также вершина Таль Джанина. Об этом сообщал Telegram-канал (SRNN2011). В ответ сирийская авиация атаковала опорные пункты радикалов в районе высоты Таль-Джибат, расположенной неподалеку от города Бейт Джинн. В результате авианалетов боевики «Ан-Нусры» оставили несколько стратегических позиций.

На северо-востоке Дамаска продолжились вооруженные столкновения между союзными организациями «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» и армией Башара Асада. Как передавал военный источник в сети Twitter (Ghouta_GMC), противники обменивались артиллерийским огнем вблизи населенных пунктов Мисраба и Дума. Также САА предприняла попытку атаки позиций «Джейш Аль-Ислам» недалеко от шоссе Дамаск — Хомс, однако потерпела поражение.

Провинция Алеппо

К северо-востоку и к югу от столицы провинции возобновились перестрелки между армией САР и ее союзниками с одной стороны и боевиками вооруженной оппозиции с другой. Столкновения отмечались недалеко от населенного пункта Таль Маму, а также в районе деревни Хадер. Об этом сообщал военный источник в сети Telegram (NRVR11). Более того, небольшая группа исламистов попыталась проникнуть в северные районы Алеппо и заложить взрывное устройство, однако радикалы были ликвидированы прежде, чем успели установить СВУ.

Между тем новая партия бойцов курдских подразделений SDF**** и YPG завершила обучение в кантоне Шахба на севере региона и примет участие в борьбе против протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА), передавал информационный портал Havar News.

Провинция Хомс

На востоке Хомса в районе стратегического города Ас-Сухна боевики «Исламского государства»1 вновь попытались провести атаку на позиции Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее, согласно информации военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), благодаря боевым вылетам ВКС РФ нападение в очередной раз было отбито. В силу участившихся атак со стороны террористической группировки дополнительные части армии САР направились из провинции Латакия в сторону Ас-Сухны, передавал информационный портал Al Masdar News.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки правительственные силы продолжили развивать наступление в провинции одновременно на двух направлениях. Бои разворачивались в центральном районе Дейр эз-Зора — Джубейла. Также сирийские войска при воздушной поддержке ВКС РФ продолжили продвигаться в сторону Аль-Маядина на юго-восток от столицы региона и к вечеру вошли на территорию стратегического города. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, ряд поселений, находящихся в районе трассы Дейр эз-Зор — Аль-Маядин, перешли под контроль армии Башара Асада. Кроме того, в результате воздушных атак российской авиации были уничтожены несколько боевиков «Исламского государства». Во второй половине дня разворачивались бои в районе зернохранилищ, а также недалеко от здания школы и городского рынка, передавал Twitter-канал (khfafesh). Под контроль армии САР перешло здание артиллерийского корпуса.

На официальной странице Отрядов народной самообороны (YPG) в сети Twitter (DefenseUnits) появилась информация о том, что солдаты Демократических сил Сирии (SDF) и YPG захватили пять деревень к северу от Дейр эз-Зора. Более 65 гражданских лиц были эвакуированы в безопасные районы.

Провинция Ракка

Накануне прошло ровно четыре месяца с начала военной операции курдов и США по захвату города Ракка, однако центральные кварталы административного центра региона по-прежнему находятся под контролем террористической группировки. На протяжении дня отмечались столкновения в районах Аль-Кахруба и Аль-Барид. Также фиксировались вооруженные стычки близ городского стадиона и научно-исследовательского центра. Военный источник в социальной сети Twitter (cfuIdaI12) сообщал о том, что около 70 военнослужащих Сирийской демократической армии (SDF) были убиты в ходе боев, тем не менее подтверждения данная информация так и не получила. Напротив, согласно данным Twitter-канала (QSD_Jabha), как минимум сеть ИГИЛовцев были уничтожены.

Провинция Хама

В северной части провинции продолжились взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. В первой половине дня от оппозиционных источников поступали сообщения о том, что боевикам «Ан-Нусры» удалось захватить населенный пункт Абу Дали, тем не менее данная информация не подтвердилась.

На востоке Хамы совершил аварийную посадку вертолет Ми-28 российских ВКС. Новостной портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», утверждал, что инцидент произошел в результате ракетного удара со стороны террористов ИГ. Однако представители Министерства обороны опровергли подобные заявления, сообщив, что вертолет приземлился из-за технической неисправности. Также отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ирак

Несколько раз террористы «Исламского государства», состоящие в подпольных формированиях ИГИЛ1, предпринимали попытки организовать теракт. Сперва террорист-смертник ИГ был уничтожен иракскими службами безопасности в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар. Во второй половине дня группа боевиков, в том числе женщины, попытались проникнуть в Талль-Афар западнее Мосула. Радикалы террористической группировки были ликвидированы, не успев активировать СВУ.

Тем временем в городе Мосул ИГИЛовцам все же удалось организовать взрыв. Бомба сработала на одной из центральных улиц Мосула. Как минимум два местных жителя погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)