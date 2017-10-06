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Россия
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Политика
Депутат Госдумы Исаев решил досрочно сдать мандат
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    Депутат Госдумы Исаев решил досрочно сдать мандат

    21:25  6 Октября 2017
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    Депутат Госдумы Исаев решил досрочно сдать мандат

    Москва, 6 октября. Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Исаев подал заявление о досрочном сложении мандата. Документ уже появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

    «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Исаева Михаила Александровича 3 октября 2017 года на основании его письменного заявления», — говорится в постановлении.

    Депутат Госдумы Исаев решил досрочно сдать мандат

    Окончательное решение об отставке Исаева будет принято 11 октября на пленарном заседании Госдумы. Напомним, что Исаев избирался по Балашовскому одномандатному избирательному округу от Саратовской области. В Госдуме он занимал пост члена комитета по жилищной политике и ЖКХ.

    В соответствии с российским законодательством, при досрочном сложении мандата депутата ЦИК должен в течение года провести дополнительные выборы в том округе, где избирался парламентарий.

    Автор: Геннадий Плющев
    #единая россия #дума #исаев #мандат #сложение
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