Депутат Госдумы Исаев решил досрочно сдать мандат

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Москва, 6 октября. Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Исаев подал заявление о досрочном сложении мандата. Документ уже появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Исаева Михаила Александровича 3 октября 2017 года на основании его письменного заявления», — говорится в постановлении.

Окончательное решение об отставке Исаева будет принято 11 октября на пленарном заседании Госдумы. Напомним, что Исаев избирался по Балашовскому одномандатному избирательному округу от Саратовской области. В Госдуме он занимал пост члена комитета по жилищной политике и ЖКХ.

В соответствии с российским законодательством, при досрочном сложении мандата депутата ЦИК должен в течение года провести дополнительные выборы в том округе, где избирался парламентарий.