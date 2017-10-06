Путин осмотрел тренировочную базу волейболистов в Сочи

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Москва, 6 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался со спортсменами российской сборной по пляжному волейболу в ходе посещения спортивно-оздоровительного комплекса Sport Inn в Сочи.

Секретарь Совбеза РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев провел экскурсию для главы государства.

Российский лидер понаблюдал за тренировкой российской сборной по пляжному волейболу, а далее пообщался со спортсменками — 20-летними чемпионками Европы и серебряными призерами чемпионата мира по пляжному волейболу. Путин отметил, что чемпионкам составили достойную конкуренцию их коллеги по сборной.

Ранее сообщалось, что не менее 68% россиян готовы проголосовать Владимира Путина, если бы выборы состоялись в это воскресенье.



