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Украина
В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом
Украина
В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом
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    В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом

    20:59  6 Октября 2017
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    В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом

    Киев, 6 октября. Украина может закрыть границу с Донецкой и Луганской народными республиками, после чего ввести с ними визовый режим. С такой инициативой в пятницу выступил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

    Аналогичные меры, по мнению политика, Киев должен принять в отношении Крыма, который Украина по-прежнему считает своей территорией, несмотря на проведенный в регионе референдум.

    В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом

    «Границы должны быть перекрыты — это первое, и визовый режим должен быть введен с теми территориями. Пока мы не контролируем те границы, которые, на самом деле украинские, куда входит Крым и оккупированная часть Донбасса. Нужно перекрыть, сделать блокаду», — пояснил Тягнибок в эфире украинского телевидения.

    Напомним, что Киев ранее уже объявлял блокаду ДНР и ЛНР, когда перекрыв железную дорогу, по которой на Украину доставлялся уголь из Донбасса.

    Автор: Геннадий Плющев
    #днр #донбасс #украина #лнр #визы #крым #граница #тягнибок #закрытие
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