В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом

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Киев, 6 октября. Украина может закрыть границу с Донецкой и Луганской народными республиками, после чего ввести с ними визовый режим. С такой инициативой в пятницу выступил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Аналогичные меры, по мнению политика, Киев должен принять в отношении Крыма, который Украина по-прежнему считает своей территорией, несмотря на проведенный в регионе референдум.

«Границы должны быть перекрыты — это первое, и визовый режим должен быть введен с теми территориями. Пока мы не контролируем те границы, которые, на самом деле украинские, куда входит Крым и оккупированная часть Донбасса. Нужно перекрыть, сделать блокаду», — пояснил Тягнибок в эфире украинского телевидения.

Напомним, что Киев ранее уже объявлял блокаду ДНР и ЛНР, когда перекрыв железную дорогу, по которой на Украину доставлялся уголь из Донбасса.