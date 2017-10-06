Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе
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Хомс, 6 октября. Сирийская правительственная армия выбила боевиков ИГ из Восточного Хомса. Об этом сообщил источник в ВС Сирии.
«Вооруженные силы завершили военную операцию в районе Восточного Хомса, уничтожив последние группы боевиков ИГ и освободив 1,8 тыс. квадратных километров», — рассказал собеседник агентства SANA.
Террористическая группировка «Исламское государство»1 запрещена в России.
1 Организация запрещена на территории РФ.