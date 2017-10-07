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Сирия, 7 октября. Террористы ИГ1 минируют кварталы города Эль-Карьятейн в провинции Хомс. «Джебхат ан-Нусра»1*** перебросила в Кунейтру 50 боевиков из Израиля. ВКС РФ и САА ликвидировали мобильную группу ИГИЛ1 в районе участка шоссе Арак – Ас-Сухна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при помощи ВКС РФ уничтожили мобильную группу боевиков ИГ в районе участка трассы М-20 Арак – Ас-Сухна; ведут бои с террористами в кварталах Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): минирует город Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса; намерено перебросить под Аль-Маядин бойцов спецотряда «Ингимаси» с целью отразить наступление САА и ВКС РФ; планирует отрезать пути обеспечения подразделений армии САР на восточном берегу Евфрата в районе Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): перебрасывает технику и боеприпасы из центральной части Идлиба на север провинции Хама; ведет провокационные обстрелы позиций САА в районе Голанских высот; перебросила около 50 боевиков на свои позиции в Кунейтре с территории Израиля.

Курды: опасаются скорого начала турецкой антикурдской операции «Меч Евфрата» на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Турецкое военное командование проводит мероприятия по поддержанию боеспособности подразделений, базирующихся на севере провинции Алеппо, передает курдский новостной портал ANF News. Отмечается, что обстановка в этом регионе на линии соприкосновения с Отрядами народной самообороны (YPG) и Сирийскими демократическими силами (SDF)**** будет зависеть от деятельности военно-политического руководства Турции. В том случае, если будут созданы необходимые условия для начала кампании «Меч Евфрата», турецкие войска при поддержке боевиков «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА)** выдвинутся в наступление на позиции курдов уже в ближайшее время.

Напомним, официальная Анкара намерена не допустить создания независимого Курдистана у своих границ. Рабочая партия Курдистана и связанные с ней военизированные формирования считаются в Турции террористическими организациями.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, командование САА объявило об окончании операции по ликвидации Акербатского котла после того, как правительственные войска освободили от террористов ИГ последние населенные пункты в центральной части провинции.

Боевики «Исламского государства»1, несколько дней назад захватившие позиции в Эль-Карьятейне к юго-востоку от Хомса, в настоящий момент осуществляют плотное минирование кварталов города, передают местные источники. Тем самым террористы рассчитывают сорвать готовящееся контрнаступление Сирийской арабской армии (САА) и при этом нанести максимальный урон правительственным войскам. Отмечается, что в Эль-Карьятейне и окрестностях в данный момент находится до ста боевиков. При этом террористы рассчитывают перебросить в этот район дополнительные силы с целью отразить контратаки САА. Ранее представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики ИГ смогли захватить опорные пункты в Эль-Карьятейне, поскольку обладали разведданными, полученными ими от американских спецслужб.

В районе магистрали Пальмира – Дейр эз-Зор на востоке провинции Хомс вновь фиксируется деятельность боевиков ИГ. Ночью на участке Арак – Ас-Сухна была обнаружена мобильная группа террористов. При помощи российских ВКС сирийские военнослужащие смогли уничтожить порядка 20 исламистов и несколько пикапов ИГИЛ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, сообщал военный источник. На данный момент Арак – Ас-Сухна и Бир-Кабакеб – Аль-Шула являются наиболее опасными участками трассы М-20, связывающей Пальмиру и Дейр эз-Зор. Благодаря помощи российской авиации правительственным силам пока удавалось отражать все нападения боевиков в районе этой стратегически значимой транспортной артерии.

Провинция Дейр эз-Зор

С выходом к городу Аль-Маядин, расположенному в 40 километрах к юго-востоку от административного центра региона, возросла вероятность фланговых ударов ИГ с участием смертников на «джихад-мобилях». Согласно данным закрытых Telegram-каналов террористов, главари группировки рассчитывают перерезать пути снабжения САА и отбросить сирийские подразделения от ключевого населенного пункта. С этой целью в районе были сформированы мобильные группы общей численностью до 100 боевиков. Кроме того, террористы рассчитывают передислоцировать под Аль-Маядин дополнительные отряды спецназа ИГИЛ «Ингимаси».

Тем временем в самом Дейр эз-Зоре возобновились столкновения между военнослужащими САА и террористами ИГ в центральных городских кварталах. Боевики пытаются блокировать дальнейшее продвижение правительственных сил в районах Аль-Арфи, Джубейла и Бааджин. Об этом сообщает местный медиа-центр DeirEzzor24.

Кроме того, главари ИГИЛ стягивают дополнительные силы в район населенного пункта Мухассан, расположенного на правом берегу Евфрата между Дейр эз-Зором и Аль-Маядином. Согласно сведениям военных источников, террористы рассчитывают отбить подконтрольные сирийской армии районы, в которых осуществляется переправа подразделений САА на восточный берег реки. Тем самым боевики планируют отрезать пути обеспечения группировки войск САР на левом побережье.

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, ВВС международной коалиции во главе с США наносят авиаудары по центральным районам города Ракка. Источник агентства предположил, что в используемых коалицией боеприпасах, судя по их виду, может находиться белый фосфор.

Боевые столкновения между террористами ИГ и бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжаются в районе школы аль-Фараби в центре Ракки.

Провинция Идлиб

По сведениям из разных источников, между военными Турции и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» произошли боевые столкновения на севере провинции Идлиб.

Провинция Хама

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают наращивать боевую мощь в районе между Хамой и Идлибом. Согласно данным местных активистов, радикалы ведут мероприятия по поддержанию боеготовности бойцов и укреплению позиций. К линии разграничения с правительственными войсками САР на севере провинции Хама прибыло несколько конвоев с подкреплением. Дополнительные боеприпасы и техника были переброшены из центральных районов соседнего Идлиба.

Напомним, в конце сентября террористы «Джебхат ан-Нусры» и союзных группировок, поддерживаемые американскими спецслужбами, запустили мощную атаку позиций сирийской армии в этом регионе. Нападениям исламистов также подвергся взвод российской военной полиции, которая следит за соблюдением режима прекращения огня в четвертой зоне деэскалации «Идлиб». Как сообщили представители Министерства обороны РФ, главная цель контрнаступления «Тахрир аш-Шам» — срыв освободительной операции ВКС РФ и армии САР против «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре.

Провинция Кунейтра

Боевики «Джебхат ан-Нусры», базирующиеся в районе Голанских высот в провинции Кунейтра активизировали провокационные обстрелы позиций правительственной армии, рассчитывая вызвать на себя ответный огонь. При этом террористы наносят удары из мирных кварталов прифронтовых населенных пунктов, передает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq.

Кроме того, данный источник также сообщает, что в регион были переброшены новые отряды боевиков, прибывшие с территории Израиля. В общей сложности в район поселка Джуббата Эль-Хашаб через пограничный переход «Телль-Акаша» проникли порядка 50 радикалов. Также отмечается возможность атак смертников «Тахрир аш-Шам», поскольку было выявлено, что боевики минируют транспортные средства недалеко от линии фронта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)