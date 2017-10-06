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Россия
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Украина
«Лучше Лаврова не скажешь»: Раду высмеяли из-за ошибки в написании слова «Россия»
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    «Лучше Лаврова не скажешь»: Раду высмеяли из-за ошибки в написании слова «Россия»

    22:01  6 Октября 2017
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    «Забыли мову от восторга»: соцсети высмеяли Раду из-за ошибки в написании слова «Россия»

    Москва, 6 октября. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в тексте которого Россия называется «агрессором», а минские соглашения теряют свой приоритет в вопросе урегулирования конфликта. При этом официальный аккаунт Верховной рады в Twitter сообщил о принятии этого «исторического» документа, допустив ошибку в написании слова «Россия» на украинском языке.

    «Ура! Россия признана агрессором! 233 (нардепов проголосовали) «ЗА». Законопроект 7163 о реинтеграции Донбасса принят за основу», — говорится в сообщении украинского парламента.

     

    Пользователи Twitter обратили внимание, что на украинском языке слово «Россия» пишется с одной «с» – Росія.

    Других же пользователей больше волновали формулировки, используемые в данном законопроекте, а также его последствия.

     

    Кроме того, пользователи задались вопросом, какие последствия окажет этот законопроект на экономический и энергетический секторы Украины, отметив, что «лучше Лаврова не скажешь» и процитировав знаменитую фразу.

    Стоит отметить, что кроме закона о реинитеграции Донбасса, Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе региона. В тексте закона указано, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» из региона.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #верховная рада
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