«Лучше Лаврова не скажешь»: Раду высмеяли из-за ошибки в написании слова «Россия»

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Москва, 6 октября. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в тексте которого Россия называется «агрессором», а минские соглашения теряют свой приоритет в вопросе урегулирования конфликта. При этом официальный аккаунт Верховной рады в Twitter сообщил о принятии этого «исторического» документа, допустив ошибку в написании слова «Россия» на украинском языке.

«Ура! Россия признана агрессором! 233 (нардепов проголосовали) «ЗА». Законопроект 7163 о реинтеграции Донбасса принят за основу», — говорится в сообщении украинского парламента.

Ураааа! Россія визнана агресором!

233 "ЗА". #ЗП7163 про реінтеграцію Донбасу прийнято за основу! pic.twitter.com/qQXzXj43RJ — Верховна Рада (@verkhovna_rada) October 6, 2017

Пользователи Twitter обратили внимание, что на украинском языке слово «Россия» пишется с одной «с» – Росія.

Забыли от восторга — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) October 6, 2017

Других же пользователей больше волновали формулировки, используемые в данном законопроекте, а также его последствия.

Эээ... То-есть 3,5 года киевская власть воевала неизвестно с кем?

Да и реинтеграцию Донбасса имеет смысл обсуждать только с самим Донбассом. — Перепёлкина (@FeyaKolobok) October 6, 2017

Где дата, с которой территория считается оккупированной? Если тер-тия оккупирована - почему разрешается торговля? Короче - очередное днище. — Dmitry From Donetsk (@DmitryDonetsk) October 6, 2017

Кроме того, пользователи задались вопросом, какие последствия окажет этот законопроект на экономический и энергетический секторы Украины, отметив, что «лучше Лаврова не скажешь» и процитировав знаменитую фразу.

Какое гениальное решение!????Угля,интересно,сколько млн. тонн у России к зиме закупать будете?Дети природы,ей-богу!Лучше лаврова не скажешь,ДБ???? — Yuri Dobrowolski (@goodwill2406) October 6, 2017

уголь как будете покупать теперь? через Польшу? — πεтϼович ???? (@Alpetrovich) October 6, 2017

Стоит отметить, что кроме закона о реинитеграции Донбасса, Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе региона. В тексте закона указано, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» из региона.