Пушков об отставке главы ПАСЕ: Русофобы подложили бомбу под Совет Европы

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Москва, 6 октября. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт в пятницу заявил о своей отставке по личным причинам. Руководство ПАСЕ уже подтвердило данную информацию.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, отставка Аграмунта стала результатом деятельности сил внутри ПАСЕ, которые враждебно настроены по отношению к России.

«Глава ПАСЕ Педро Аграмунт заявил о своей отставке. Это прямой результат усилий русофобской коалиции в ПАСЕ, которая подкладывает бомбу под весь СЕ», — цитирует сенатора АиФ.

Напомним, что Аграмунт оказался в центре скандала после того, как совершил несогласованную с коллегами поездку в Сирию. После этого ПАСЕ выразила председателю вотум недоверия. В организации отметили, что вопрос об отставке руководителя ассамблеи должен был быть поднят на заседании 9 октября, однако Аграмунт избавил членов ПАСЕ от необходимости проводить дебаты, досрочно сложив полномочия.