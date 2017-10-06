Москву «минировали» звонками с американских номеров

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Москва, 6 октября. За сегодняшний день число анонимных сообщений о минировании в объектов в Москве превысило 100. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах столицы, звонки по минированию поступали с американских номеров.

В пятницу в столице эвакуировали здание Московской областной думы и торгово-досуговый центр «Тройка». Кроме того, среди объектов, в которые поступили тревожные звонки, числятся детские сады, школы и районные управы. Несколько часов назад неизвестные сообщили о минировании Курского, Киевского и Рижского вокзалов. Сейчас их проверяют кинологи.

Отметим, что волна «телефонного терроризма», как это назвали ранее в Кремле, прокатилась по всей России. В настоящее время оперативные службы ведут расследование ложных сообщений об актах терроризма.