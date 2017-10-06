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Украина
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Общество
В Крыму рассказали о реакции епархии и дома Романовых после просмотра «Матильды»
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    В Крыму рассказали о реакции епархии и дома Романовых после просмотра «Матильды»

    20:17  6 Октября 2017
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    В Крыму рассказали о реакции епархии и дома Романовых после просмотра «Матильды»

    Симферополь, 6 октября. Закрытый показ нового фильма Алексея Учителя «Матильда» состоялся в Крыму.  

    По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, на показе присутствовали представители местного правительства и парламента, представители епархии, представители дома Романовых, а также киноведы, искусствоведы и общественные деятели.

    В Крыму рассказали о реакции епархии и дома Романовых после просмотра «Матильды»

    «По окончании просмотра сильно споров больших не было. Фильм художественный, прослеживаются какие-то исторические домыслы, но в целом мы сошлись во мнении, что его показать надо», — отметил он.

    Черняк добавил, что фильм представляет собой красивую сказку о любви, которая разворачивается вокруг исторических персонажей, и в которой нет ничего «сверхкрамольного». Глава комитета выразил уверенность, что, если бы вокруг фильма не было столько споров, он прошел бы незамеченным, передает РИА Новости. Напомним, что лента рассказывает о романе между императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.

    Автор: Геннадий Плющев
    #крым #матильда #романовы #фильм #показ
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