В Крыму рассказали о реакции епархии и дома Романовых после просмотра «Матильды»

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Симферополь, 6 октября. Закрытый показ нового фильма Алексея Учителя «Матильда» состоялся в Крыму.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, на показе присутствовали представители местного правительства и парламента, представители епархии, представители дома Романовых, а также киноведы, искусствоведы и общественные деятели.

«По окончании просмотра сильно споров больших не было. Фильм художественный, прослеживаются какие-то исторические домыслы, но в целом мы сошлись во мнении, что его показать надо», — отметил он.

Черняк добавил, что фильм представляет собой красивую сказку о любви, которая разворачивается вокруг исторических персонажей, и в которой нет ничего «сверхкрамольного». Глава комитета выразил уверенность, что, если бы вокруг фильма не было столько споров, он прошел бы незамеченным, передает РИА Новости. Напомним, что лента рассказывает о романе между императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.