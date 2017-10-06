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Украина
Бывший командир «Азова» заявил о переносе фронта из Донбасса в Киев
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    Бывший командир «Азова» заявил о переносе фронта из Донбасса в Киев

    21:07  6 Октября 2017
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    Бывший командир «Азова» заявил о переносе боевых действий из Донбасса в Киев

    Киев, 6 октября. Депутат Верховной рады и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что линия фронта постепенно переносится из Донбасса в Киев.

    «Нам продолжают рассказывать о постепенном снижении потерь на фронте, но на самом деле фронт постепенно переносится в середину страны. Он давно уже начал переноситься в Киев», — цитирует Билецкого «Свободная Пресса».

    Он также добавил, что подтверждением данных слов является убийство журналиста Павла Шеремета, смерть генерал-майора Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала, убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе.

    Билецкий выразил предположение, что эти убийства являются звеньями одной цепи и направлены на «дестабилизацию ситуации в обществе». При этом украинские власти и спецслужбы демонстрируют полную беспомощность в этой ситуации.

    «И власть, силовики, МВД, Служба безопасности Украины оказываются совершенно беспомощными в этом», — подчеркнул Билецкий.

    Накануне в ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутаты Верховной рады от партии «Самопомощь» заблокировали президиум парламента. При этом здание украинского парламента окружили радикально настроенные сторонники партии Андрея Билецкого «Национальный корпус». Они пообещали взять штурмом Верховную раду, если полиция попытается разблокировать президиум парламента.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #донбасс #украина #верховная рада #билецкий
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