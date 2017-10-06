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Россия
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Общество
Синод РПЦ поблагодарил Путина за защиту нравственных ценностей
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    Синод РПЦ поблагодарил Путина за защиту нравственных ценностей

    22:00  6 Октября 2017
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    Синод РПЦ поблагодарил Путина за защиту нравственных ценностей

    Москва, 6 октября. Священный Синод Русской православной церкви направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю грядущего юбилея главы государства. 

    «Особую признательность хотели бы выразить Вам за поддержку проектов и инициатив Русской Православной Церкви, направленных на защиту нравственных ценностей, на сохранение нашего многовекового духовного и культурного наследия», — отмечается в телеграмме.

    В сообщении также оценивается вклад российского лидера в «борьбу с терроризмом, в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами», информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Телеграмма опубликована на официальном сайте РПЦ.

    Напомним, ранее сообщалось, что художник из Петербурга Алексей Сергиенко сделал двухметровый портрет президента РФ Владимира Путина, которому завтра исполняется 65 лет.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #рпц
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