Синод РПЦ поблагодарил Путина за защиту нравственных ценностей

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Москва, 6 октября. Священный Синод Русской православной церкви направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю грядущего юбилея главы государства.

«Особую признательность хотели бы выразить Вам за поддержку проектов и инициатив Русской Православной Церкви, направленных на защиту нравственных ценностей, на сохранение нашего многовекового духовного и культурного наследия», — отмечается в телеграмме.

В сообщении также оценивается вклад российского лидера в «борьбу с терроризмом, в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами», информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Телеграмма опубликована на официальном сайте РПЦ.

Напомним, ранее сообщалось, что художник из Петербурга Алексей Сергиенко сделал двухметровый портрет президента РФ Владимира Путина, которому завтра исполняется 65 лет.