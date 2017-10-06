Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

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Барселона, 6 октября. Власти Каталонии в пятницу обнародовали окончательные результаты референдума, на котором поднимался вопрос о провозглашении независимости.

Выяснилось, что 90,18% каталонцев, которые принимали участие в референдуме, проголосовали за независимость от испанской короны.

Выразить свое мнение пришли 2,2 млн из 5,3 млн жителей автономии. Таким образом, явка составила 43,03%. Отметим, что 7,83% каталонцев проголосовали за сохранение текущего статуса региона. Еще 1,98% опустили в урну для голосования пустые бланки. Теперь парламенту Каталонии предстоит обсудить итоги плебесцита.

Напомним, что власти Испании уже заявили, что референдум в Каталонии нарушает конституцию страны, и Мадрид не станет признавать его результаты. Некоторые страны поддержали позицию Испании, однако раскритиковали королевство за слишком жесткие действия полиции во время задержания участников референдума.