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Украина
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Политика
Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии
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    Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

    19:54  6 Октября 2017
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    Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

    Барселона, 6 октября. Власти Каталонии в пятницу обнародовали окончательные результаты референдума, на котором поднимался вопрос о провозглашении независимости.

    Выяснилось, что 90,18% каталонцев, которые принимали участие в референдуме, проголосовали за независимость от испанской короны.

    Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

    Выразить свое мнение пришли 2,2 млн из 5,3 млн  жителей автономии. Таким образом, явка составила 43,03%. Отметим, что 7,83% каталонцев проголосовали за сохранение текущего статуса региона. Еще 1,98% опустили в урну для голосования пустые бланки. Теперь парламенту Каталонии предстоит обсудить итоги плебесцита.

    Напомним, что власти Испании уже заявили, что референдум в Каталонии нарушает конституцию страны, и Мадрид не станет признавать его результаты. Некоторые страны поддержали позицию Испании, однако раскритиковали королевство за слишком жесткие действия полиции во время задержания участников референдума.

    Автор: Геннадий Плющев
    #каталония #референдум #голосование #итоги
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