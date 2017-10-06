Дело о нелегальной миграции возбуждено после ДТП под Владимиром с 17 погибшими

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Владимир, 6 октября. Восточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по результатам проверки соблюдения миграционного законодательства после столкновения поезда и автобуса во Владимирской области.

Как говорится в сообщении ведомства, полиция выявила факт организации незаконной миграции граждан Узбекистана, которые являлись пассажирами указанного автобуса. Отдел дознания Владимирского ЛО МВД России возбудил уголовное дело по результатам проверки.

По данным ведомства, неустановленное лицо организовало транзит иностранных граждан, которые незаконно въезжали в России и находились на территории страны без оформления необходимых документов. Кроме того, за незаконный въезд в РФ от мигрантов поступало денежное вознаграждение. В пресс-службе добавили, что соответствующие действия попадают под статью УК РФ «Организация незаконной миграции».

Напомним, что в ночь на пятницу, 6 октября, в районе города Покровка пассажирский автобус столкнулся с поездом. По последним данным, в результате аварии погибли 17 человек.