Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
В Киеве предложили ввести визовый режим с ДНР, ЛНР и Крымом
Новости Сирии
Сирия сегодня: армия САР при поддержке ВКС РФ вошла в  Аль-Маядин, около 5000 сирийцев вернулись домой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: армия САР при поддержке ВКС РФ вошла в  Аль-Маядин, около 5000 сирийцев вернулись домой

    20:07  6 Октября 2017
    937

    Армия САР зашла в Аль-Маядин

    Сирия, 6 октября. Правительственная армия САР при активной поддержке союзных военизированных отрядов и ВКС РФ вошла в Аль-Маядин. Около пяти тысяч мирных граждан Сирии вернулись в свои дома. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Армия Сирии вошла в Аль-Маядин

    Подразделения правительственных сил Сирии при активной поддержке союзных военизированных отрядов и ВКС РФ вошли в город Аль-Маядин, крупнейший оплот террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России — прим. ред.) в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийское командование сообщает, что их бойцы смогли взять под контроль рынок, находящийся на западе населенного пункта, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Кроме того, военные открыли гуманитарные коридоры, по которым мирное население может покинуть город. Тем не менее, боевики продолжают использовать гражданское население как «живой щит».

    Армия САР в Аль-Маядине

    Радикальные исламисты в Аль-Маядине получают вооружение, военную технику, припасы и подкрепление из Ирака через пограничный Абу Кемаль. Именно оттуда мобильные отряды боевиков контратакуют сирийских военных в непосредственной близости от Дейр эз-Зора.

    Гражданское население возвращается в свои дома

    Порядка пяти тысяч сирийских беженцев смогли вернуться в свои дома в городе Флита, (провинция Дамаск), сообщают специалисты российского Центр по примирению враждующих сторон в САР.

    «В торжественной обстановке в населенный пункт Флита (Восточный Каламун) вернулось около 5 тысяч граждан Сирии из населенных пунктов Насрия, Джеруд, Эн-Небек, Ябруд», — значится в сообщении российского центра.

    Кроме того стало известно, что за последние сутки российские представители центра провели три гуманитарные акции — доставили и передали гражданским более 10 тонн продовольствия. Помощь получили жители населенных пунктов в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама. Также сообщается, что 153 местных жителя получили медицинскую помощь.

    Военная полиция в Сирии

    Центр продолжает восстанавливать социально-значимые объекты инфраструктуры в Сирии. Благодаря этому, сообщается в релизе, в Джармане была восстановлена производственная линия по выпечке хлеба, что увеличило производительность пекарни до 30 тонн хлеба в сутки.

    Пентагон настаивает на том, что коалиция воюет с ИГ1

    Цель возглавляемой США международной коалиции в Сирии — борьба с «Исламским государством»1 и любые заявления об обратном «нелепы», заявил в интервью «РИА Новости» представитель Пентагона.

    «Миссия коалиции в Сирии — борьба с ИГ и предотвращение его возвращения в освобожденные районы. Любые заявления об обратном — нелепы», — подчеркнул представитель военного ведомства США.

    В Пентагоне заявил, что США ведут в Сирии борьбу с ИГ

    Он же отметил, что командование Соединенных Штатов Америки работает в САР с силами с руководством властей с целью борьбы с терроризмом» и продолжат консультировать партнеров до тех пор, пока радикальные исламисты остаются боеспособными.

    «Коалиция продолжает свою работу по подготовке партнерских сил в районе трех границ как часть своей кампании по борьбе с ИГ по всей Сирии и Ираку. Силы коалиции продолжают проводить патрулирование из Эт-Танфе для обучения и подготовки «Магавир Ат-Таура» для операций по борьбе с ИГ», — подчеркнули в Пентагоне.

    Напомним, чуть ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что граница САР и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда атакуют отряды ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #сша #сирия #иг #террористы #дамаск #москва #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #пентагон #рф #вашингтон #сар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4509

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85794

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107590

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30047

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44833
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        149
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        378
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        5202
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        242