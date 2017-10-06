Сирия сегодня: армия САР при поддержке ВКС РФ вошла в  Аль-Маядин, около 5000 сирийцев вернулись домой

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Сирия, 6 октября. Правительственная армия САР при активной поддержке союзных военизированных отрядов и ВКС РФ вошла в Аль-Маядин. Около пяти тысяч мирных граждан Сирии вернулись в свои дома. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Армия Сирии вошла в Аль-Маядин

Подразделения правительственных сил Сирии при активной поддержке союзных военизированных отрядов и ВКС РФ вошли в город Аль-Маядин, крупнейший оплот террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России — прим. ред.) в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Сирийское командование сообщает, что их бойцы смогли взять под контроль рынок, находящийся на западе населенного пункта, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Кроме того, военные открыли гуманитарные коридоры, по которым мирное население может покинуть город. Тем не менее, боевики продолжают использовать гражданское население как «живой щит».

Радикальные исламисты в Аль-Маядине получают вооружение, военную технику, припасы и подкрепление из Ирака через пограничный Абу Кемаль. Именно оттуда мобильные отряды боевиков контратакуют сирийских военных в непосредственной близости от Дейр эз-Зора.

Гражданское население возвращается в свои дома

Порядка пяти тысяч сирийских беженцев смогли вернуться в свои дома в городе Флита, (провинция Дамаск), сообщают специалисты российского Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«В торжественной обстановке в населенный пункт Флита (Восточный Каламун) вернулось около 5 тысяч граждан Сирии из населенных пунктов Насрия, Джеруд, Эн-Небек, Ябруд», — значится в сообщении российского центра.

Кроме того стало известно, что за последние сутки российские представители центра провели три гуманитарные акции — доставили и передали гражданским более 10 тонн продовольствия. Помощь получили жители населенных пунктов в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама. Также сообщается, что 153 местных жителя получили медицинскую помощь.

Центр продолжает восстанавливать социально-значимые объекты инфраструктуры в Сирии. Благодаря этому, сообщается в релизе, в Джармане была восстановлена производственная линия по выпечке хлеба, что увеличило производительность пекарни до 30 тонн хлеба в сутки.

Пентагон настаивает на том, что коалиция воюет с ИГ1

Цель возглавляемой США международной коалиции в Сирии — борьба с «Исламским государством»1 и любые заявления об обратном «нелепы», заявил в интервью «РИА Новости» представитель Пентагона.

«Миссия коалиции в Сирии — борьба с ИГ и предотвращение его возвращения в освобожденные районы. Любые заявления об обратном — нелепы», — подчеркнул представитель военного ведомства США.

Он же отметил, что командование Соединенных Штатов Америки работает в САР с силами с руководством властей с целью борьбы с терроризмом» и продолжат консультировать партнеров до тех пор, пока радикальные исламисты остаются боеспособными.

«Коалиция продолжает свою работу по подготовке партнерских сил в районе трех границ как часть своей кампании по борьбе с ИГ по всей Сирии и Ираку. Силы коалиции продолжают проводить патрулирование из Эт-Танфе для обучения и подготовки «Магавир Ат-Таура» для операций по борьбе с ИГ», — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, чуть ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что граница САР и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда атакуют отряды ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.