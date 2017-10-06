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Россия
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Экономика
В Австрии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций
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    В Австрии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций

    21:23  6 Октября 2017
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    Антироссийские санкции обошлись ЕС в 30 млрд евро — доклад

    Вена, 6 октября. Страны Евросоюза в 2014-2016 годах потеряли около 30 млрд евро в результате санкционной войны с Россией. Такие данные в пятницу привел австрийский институт экономических исследований, опубликовав доклад.

    Главной причиной экономических потерь европейцев эксперты назвали падение торгового оборота с Россией. В среднем в год экспорт ЕС в Россию сокращался на 10,7%. Свою роль также сыграли снижение цен на нефть и ослабление рубля. В настоящее время Россия занимает пятое место среди крупнейших торговых партнеров ЕС после США, Швейцарии, Китая и Турции.

    Антироссийские санкции обошлись ЕС в 30 млрд евро — доклад

    Как отмечают авторы доклада, сильнее всего из европейских стран от санкционного противостояния с Россией пострадала Германия. Из-за взаимных торговых ограничений за последние три года она потеряла 11,1 млрд евро. Кроме того, экономические потери понесли  Великобритания и Польша. Обе страны потеряли около 3,1 млрд евро.

    Автор: Геннадий Плющев
    #санкции #россия #евросоюз #потери
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