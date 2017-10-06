Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие
Украина
Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

    19:26  6 Октября 2017
    39

    Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

    Киев, 6 октября. Законопроект о реинтеграции Донбасса позволит Украине использовать военную силу на востоке страны, а также претендовать на новые поставки иностранного оружия. Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав видеообращение на своем сайте.

    По его словам, документ значительно расширяет возможности ВСУ в Донбассе.

    «За собой мы фиксируем право на самооборону. Это еще больше укрепляет правовую базу для применения вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», — отметил он.

    Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

    В то же время украинский лидер подчеркнул, что ключевым аспектом законопроекта остается ориентация на мирное, дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта.

    Напомним, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возможность проведения силовой операции в регионе, а также обозначает Россию как «страну-агрессора».

    Автор: Геннадий Плющев
    #донбасс #украина #порошенко #закон #реинтеграция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4062

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85674

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107581

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30040

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44823
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        39
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        4282
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        231
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        4074