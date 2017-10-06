Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

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Киев, 6 октября. Законопроект о реинтеграции Донбасса позволит Украине использовать военную силу на востоке страны, а также претендовать на новые поставки иностранного оружия. Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав видеообращение на своем сайте.

По его словам, документ значительно расширяет возможности ВСУ в Донбассе.

«За собой мы фиксируем право на самооборону. Это еще больше укрепляет правовую базу для применения вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», — отметил он.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что ключевым аспектом законопроекта остается ориентация на мирное, дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта.

Напомним, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возможность проведения силовой операции в регионе, а также обозначает Россию как «страну-агрессора».