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Парализованный Шумахер уменьшился на 14 сантиметров и похудел на 29 кг
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    Парализованный Шумахер уменьшился на 14 сантиметров и похудел на 29 кг

    19:08  6 Октября 2017
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    Парализованный Шумахер уменьшился на 14 сантиметров и похудел на 29 кг

    Берлин, 6 октября. Легендарный пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер по-прежнему находится в коме, однако его организм продолжает бороться за жизнь. Об этом сообщает европейский автомобильный журнал Auto-bild.

    По данным издания, Шумахер круглосуточно подключен к аппарату искусственного дыхания и находится под пристальным вниманием медиков. Его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров. Кроме того, вес Шумахера уменьшился с 74 до 45 килограммов.

    Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер с сыном и его приятелями отдыхали на горнолыжном курорте в Альпах. Гонщик вылетел за пределы трассы, споткнулся о камень и ударился головой. В результате этого инцидента пилот впал в кому.

    Автор: Алексей Громов
    #кома #шумахер #вес
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