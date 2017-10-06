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Сирия, 6 октября. ИГ1 потеряло несколько стратегических позиций в городе Аль-Маядин. ВКС РФ обеспечивают прикрытие армии САР в ходе операции на юге провинции Дейр эз-Зор. САА лишилась двух пикапов в результате атаки ИГ в районе трассы М20 близ Ас-Сухны, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на востоке провинции Хомс; наносят удары по военным объектам ИГ вблизи Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели авианалет на позиции боевиков в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; потеряли два пикапа в результате нападения ИГ на шоссе Ас-Сухна — Дейр эз-Зор; вошли на территорию Аль-Маядина в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: потеряло несколько стратегических позиций в городе Аль-Маядин; утратило населенные пункты Мурра и Зайбат к востоку от города Хавиджа в провинции Киркук.

Сирийская свободная армия (ССА): направляется в провинцию Идлиб из Турции; ведет бои с «Ан-Нусрой»*** близ населенного пункта Кафр Тахарим в северной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет взаимные обстрелы с САА близ города Дума в Восточной Гуте; возобновила перестрелки с силами САР в районе Аль-Маншия в Даръа; продолжает столкновения с САА в окрестностях города Абу Дали северо-восточнее Хамы.

Курды: уничтожили пятерых террористов вблизи населенного пункта Васия на западе провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута на северо-востоке Дамаска не утихают столкновения между силами САР и радикалами антиправительственных формирований. Согласно информации военного источника в Twitter (SCDrifdimashq), подконтрольного вооруженной оппозиции, противники продолжают вести взаимные обстрелы в районе населенного пункта Дума. Тем временем сирийские военные самолеты вновь нанесли авиаудары по укрепленным пунктам боевиков в районе Айн-Тарма. Никакой информации об итогах боевых вылетов пока не поступало.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»1 вновь предприняли попытку нападения в районе стратегической магистрали Хомс — Дейр эз-Зор. На этот раз радикалам террористической группировки удалось уничтожить два военных пикапа Сирийской арабской армии (САА), передает Twitter-канал (worldonalert). Напомним, в последние дни боевики ИГ активизировали боевые действия на данных территориях, пытаясь отвлечь правительственные подразделения от освободительной операции в провинции Дейр эз-Зор и вынудить САА перебросить на восток Хомса дополнительные части, действующие в соседнем регионе. Тем не менее благодаря постоянным авиаударам российских ВКС по объектам террористов хоть сколько-нибудь продвинуться ИГИЛовцам не удается.

Провинция Дейр эз-Зор

В провинции Дейр эз-Зор наиболее ожесточенные бои разворачиваются на подступах к Аль-Маядину между боевиками «Исламского государства» и правительственной армией при активной поддержке авиации РФ. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, сирийским войскам и проасадовским ополченцам-шиитам удалось войти в город и занять несколько стратегических позиций. Как передает военный источник в сети Twitter (VivaRevolt), части армии Башара Асада при помощи ВКС России отбили у террористов здание артиллерийского корпуса на юго-западе Аль-Маядина. Напомним, город расположен западнее одного из крупнейших сирийских нефтяных месторождений Аль-Умар, в захвате которого также заинтересованы силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Тем временем разворачиваются бои между радикалами ИГ и Демократическими силами Сирии**** (SDF) в районе населенного пункта Васия, который находится к северу от занятого курдами города Ас-Сувар. В результате вооруженного противостояния были уничтожены как минимум пятеро ИГИЛовцев, передает Twitter-канал (ClaudiaAlMina).

Провинция Даръа

Оппозиционный новостной портал FSA Platform сообщает о том, что на юге административного центра региона возобновились столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат Ан-Нусра»***. Стороны ведут перестрелки в районе Аль-Маншия. Напомним, Даръа входит в одну из зон безопасности, а, следовательно, в регионе запрещены любые боевые действия. Однако в отношении «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 режим прекращения огня не действует.

Провинция Идлиб

Несколько часов назад боевики бригады Сирийской свободной армии (ССА) «Аль-Хамза» были замечены недалеко от сирийско-турецкой границы на пути в провинцию Идлиб. Однако официальный информационный портал ССА опровергает данную информацию. Об этом сообщает военный источник в Twitter (foximperialism). Напомним, в регион действительно направляются турецкие войска для того чтобы осуществлять наблюдение за выполнением условий астанинских переговоров, тем не менее присутствие протурецких исламистов не было предусмотрено. Это может означать, что радикалы «свободной армии» намерены вступить в борьбу с членами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», под контролем которых находятся практически все крупные города Идлиба.

Вооруженные стычки между ССА и «Джебхат Ан-Нусрой»1 происходят регулярно. Так, Twitter-канал (NorthernStork) сообщает о новых столкновениях противников в районе населенного пункта Кафр Тахарим, расположенного недалеко от границы с Турцией. Стороны ведут борьбу за расширение зон влияния в провинции.

Провинция Хама

Как сообщает военный источник на своей странице в Twitter (AllyOfTruth), Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в районе населенного пункта Абу Дали к северо-востоку от города Хама. Напомним, несколькими часами ранее Абу Дали перешел под контроль правительственных войск. Об этом сообщал Twitter-канал (watanisy). Однако бои с исламистами «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях города все еще продолжаются. Несколько дней назад в данном районе также работали российские военные самолеты, вследствие чего фортификационные сооружения и военная техника исламистов значительно пострадали.

Ирак

Иракские вооруженные силы совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» продолжают зачищать территории в провинции Киркук вокруг освобожденного города Хавиджа. По данным военного источника в Twitter (TomtheBasedCat), под контроль армии Ирака и Сил народной мобилизации перешли населенные пункты Мурра и Зайбат к востоку от Хавиджи. В то же время инженерные подразделения правительственных сил ведут разминирование территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)