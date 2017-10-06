Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин

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Пенза, 6 октября. В центре Пензы неизвестный мужчина захватил в заложники двух женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, мужчина в центре Пензы взял в заложники трех женщин. Одной из них удалось сбежать. В настоящее время мужчина удерживает в заложниках двух женщин. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и подразделение специального назначения. Правоохранители устанавливают личность мужчины.