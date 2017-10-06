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Украина
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Названа десятка лучших песен для хорошего настроения
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    Названа десятка лучших песен для хорошего настроения

    19:20  6 Октября 2017
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    Названа десятка лучших песен для хорошего настроения

    Лос-Анджелес, 6 октября. Музыкальное издание NME составило топ из десяти композиций к международному дню улыбки. По словам авторов рейтинга, все представленные песни поднимают настроение.

    Лидером хит-парада стала композиция группы All Night Workes под названием Why Don’t You Smile Now? Второе место занял трек Sunny Sunday Smile группы My Bloody Valentine. На третью позицию поставили шотландского крунера Джонни Мэттиса A Certain Smile.

    В рейтинг также попали песни Make Me Smile группы Cockney Rebel, I Love Your Smile певицы Шанис,  Smile Away бывшего «битла» Пола Маккартни, Switchblade Smiles  британской группы Kasabian.

    Автор: Алексей Громов
    #песня #улыбка
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