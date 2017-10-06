Порошенко заметил на депутатах Рады кокошники и косоворотки

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Киев, 6 октября. Украинский президент Петр Порошенко выпустил специальное видеообращение по поводу голосования за законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором раскритиковал депутатов Верховной рады, пытавшихся сорвать голосование по нему. Видеообращение было обнародовано пресс-службой президента Украины.

По словам украинского лидера, некоторые депутаты готовы по призыву «кто не скачет…» подпрыгивать «выше всех», а проголосовать за важный законопроект не могут, «как будто какая-то порча».

Как отметил Порошенко, «у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах торчат кокошники»

Президент также обвинил некоторых депутатов и представителей украинских националистических движений в пророссийской позиции. Его возмутило то, что «люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами», не хотят проголосовать за то, чтобы «признать Россию агрессором».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что принятие закона о продлении особого статуса для Донбасса подтверждает приверженность Киева реализации минских договоренностей.





