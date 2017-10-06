Появились подробности инцидента с захватом заложников в массажном салоне Пензы

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Пенза, 6 октября. Сотрудники полиции уговорили сдаться мужчину, захватившего в заложники двух женщин в Пензе. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Инцидент произошел в одном из массажных салонов в центре Пензы. Правоохранители получили информацию о том, что в массажном салоне сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что вооруженный мужчина взял в заложники трех женщин, однако одной из них удалось сбежать.

Позднее на место инцидента прибыли сотрудники полиции и подразделение специального назначения. Правоохранители вступили в переговоры с захватчиком. После переговоров злоумышленник отпустил женщин и сдался полиции. В результате происшествия никто не пострадал.