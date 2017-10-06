Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие
Политика
Пентагон просит Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон просит Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии

    18:43  6 Октября 2017  /обновлено: 19:07  06 Октября 2017
    621

    Пентагон просит Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии

    Вашингтон, 6 октября. Власти США призвали Россию сконцентрироваться на борьбе с ИГ1 в Сирии и предотвратить «ненужный конфликт». Об этом сообщает министерство обороны США, комментируя ситуацию в Эт-Танфе.

    «Мы призываем режим  и Россию сфокусировать усилия на ИГ и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечет от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии», — отметил официальный представитель Пентагона.

    По его словам, США стараются избегать возникновения конфликтов во время осуществления военной операции в Сирии, однако готовы принять меры для защиты своих солдат и солдат союзников, передает РИА Новости.         

    Пентагон просит Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии  

    Напомним, что Россия неоднократно призывала США и другие западные страны сфокусироваться на борьбе с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) и оставить попытки использовать исламистов для свержения режима. Особые опасения у Москвы вызывает база США в Эт-Танфе. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, она превратилась в «черную дыру», откуда атакуют отряды ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #сирия #иг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4074

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85675

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107581

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30040

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44823
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        39
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        4282
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        231
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        4074