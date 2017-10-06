Пентагон просит Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии  

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Вашингтон, 6 октября. Власти США призвали Россию сконцентрироваться на борьбе с ИГ1 в Сирии и предотвратить «ненужный конфликт». Об этом сообщает министерство обороны США, комментируя ситуацию в Эт-Танфе.

«Мы призываем режим и Россию сфокусировать усилия на ИГ и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечет от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии», — отметил официальный представитель Пентагона.

По его словам, США стараются избегать возникновения конфликтов во время осуществления военной операции в Сирии, однако готовы принять меры для защиты своих солдат и солдат союзников, передает РИА Новости.

Напомним, что Россия неоднократно призывала США и другие западные страны сфокусироваться на борьбе с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) и оставить попытки использовать исламистов для свержения режима. Особые опасения у Москвы вызывает база США в Эт-Танфе. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, она превратилась в «черную дыру», откуда атакуют отряды ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.