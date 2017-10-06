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Пентагон отреагировал на заявление Минобороны РФ о действиях коалиции в Сирии
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    Пентагон отреагировал на заявление Минобороны РФ о действиях коалиции в Сирии

    18:43  6 Октября 2017  /обновлено: 18:55  06 Октября 2017
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    Пентагон отреагировал на заявление Минобороны РФ о действиях коалиции в Сирии

    Вашингтон, 6 октября. Целью международной коалиции под руководством Соединенных Штатов в Сирии является борьба с ИГ1, сообщили в Пентагоне. По словам представителя ведомства, любые заявления об обратном нелепы.

    «Миссия коалиции в Сирии — борьба с ИГ и предотвращение его возвращения в освобожденные районы, — сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ. — Любые заявления об обратном — нелепы».

    Он также подчеркнул, что на сирийской территории силы США продолжают работу с целью борьбы с терроризмом.

    В Пентагоне добавили, что коалиция во главе с США продолжает свою работу по подготовке партнерских сил в районе трех границ (САР, Иордании и Ирака) как часть своей кампании по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что граница Иордании и Сирии возле американской базы в Эт-Танфе теперь стала стокилометровой «черной дырой», откуда атакуют отряды террористов ИГ. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, представители Пентагона не раз сообщали, что инструкторы США, Великобритании и Норвегии, находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО, занимаются подготовкой боевиков «Новой сирийской армии».

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #иг #пентагон
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