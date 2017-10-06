Украинский генерал рассказал, что нужно Москве для «масштабной войны» с Киевом

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Киев, 6 октября. Для полномасштабной войны на Украине России нужна группировка в 240 тыс. человек. Об этом в пятницу заявил экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«В целом, для ведения широкомасштабной войны в Украине России нужно создать группировку численностью 240 тысяч человек. И она могла бы нарастить силы до таких пределов», — отметил он в интервью украинским СМИ.

Романенко подчеркнул, что в настоящее время российская военная группировка способна лишь на локальное противостояние, но не на полномасштабные военные действия. По его словам, теоретически российские военные могли бы начать операцию в приморском направлении, проложив коридор в Крым, однако в этом случае риск возникновение большой войны слишком велик.

Отметим, что пользователи соцсетей сочли высказывание Романенко «осенним обострением» у руководства украинской армии, поскольку у Киева нет шансов в открытом противостоянии с Москвой.