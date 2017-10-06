Сирия освобождена больше чем на 90%: на очереди Аль-Маядин — ВКС РФ и САА начинают штурм оплота ИГ

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Накануне руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков сообщил, что от террористов было зачищено уже 90% территорий Сирии. Чуть позже представители Министерства обороны России предоставили данные, согласно которым от террористических группировок освобождено уже больше 91% арабской республики.

При этом ВКС РФ и правительственная Сирийская арабская армия (САА) не намерены останавливаться на достигнутом. Отразив нападения террористов в провинции Хомс, союзники вновь сконцентрировали усилия на Дейр эз-Зоре — последнем пристанище террористов «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в РФ). Подразделения САА под прикрытием российских боевых самолетов за несколько дней смогли совершить мощный рывок от административного центра региона на юг вдоль правового берега Евфрата. В настоящее время передовые части армии САР уже достигли окраин другого крупного оплота ИГ1 — города Аль-Маядин. Согласно ряду источников, в частности Twitter-каналу (@SkyNewsArabia_B), авангард правительственных войск уже вошел на территорию населенного пункта.

Напомним, началу активных боевых действий в этом стратегически и экономически значимом районе предшествовал новый удар «Калибрами» по ключевым военным объектам «Исламского государства» под Аль-Маядином. В общей сложности десять крылатых ракет было выпущено с подводных лодок ВМФ России, находящихся в Средиземном море. В результате мощной атаки террористы понести большие потери в численности и технике, сообщил затем представить МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

О перспективах наступления правительственной армии САР и российской боевой авиации в районе Аль-Маядина, а также о ценности этого города в связи с дальнейшим развитием операции против боевиков ИГИЛ1 читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Александр Асафов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что подразделения сирийской армии смогли выйти к Аль-Маядину за очень короткий срок. Политолог и независимый журналист считает, что при условии дальнейшей поддержки со стороны ВКС РФ ключевой город будет взят в течение нескольких последующих дней.

«Наступление продолжается, несмотря на то, что была угроза завязнуть в этом регионе. Сирийские войска очень быстро преодолели почти 50 километров, двигаясь со стороны Дейр эз-Зора. Сейчас там идут прямые бои на подступах к городу. Если будет применен тот опыт, который был продемонстрирован в Акербате и Дейр эз-Зоре, то этот оплот ИГ будет зачищен достаточно быстро. В сложившейся ситуации шансы освободить Аль-Маядин уже в ближайшее время достаточно высоки. Учитывая работу российских ВКС, а также вчерашний удар «Калибрами», это вопрос одного – максимум трех дней».

Данный оплот террористической организации имеет существенную стратегическую ценность, поскольку располагается в точке пересечения важных дорог и связывает форпосты ИГ в Сирии и Ираке. Через эти пути идет снабжение удерживаемых боевиками районов Дейр эз-Зора, поэтому взятие данного города позволит додавить террористов в окрестностях административного центра и полностью сконцентрироваться на южном направлении и затем — на восточном побережье Евфрата.

«Аль-Маядин среди других оставшихся под контролем террористов ИГ городов является одним из самых крупных их форпостов. Это, кроме того, важное транспортное соединение. Освобождение города существенно обезопасит дороги в этой части Сирии, и, соответственно, завершаться набеги террористов на трассу Дейр эз-Зор – Пальмира. Взятие Аль-Маядина, безусловно, существенно изменит ситуацию в сторону почти полного территориального поражения «Исламского государства» в Сирии».

Согласно последним данным военных источников, основные боевые действия между отрядами ИГИЛ и передовыми подразделениями САА в настоящий момент разворачиваются недалеко от школы Аль-Бажин, а также вблизи городского рынка Аль-Хал, находящихся в западном районе Аль-Джабиля. Российские боевые самолеты между тем продолжают наносить удары по опорным пунктам и объектам инфраструктуры террористов в предместьях Аль-Маядина.

1 Организация запрещена на территории РФ.