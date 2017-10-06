Стала известна причина страшного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

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Москва, 6 октября. Плохие погодные условия стали причиной ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, жертвами которого стали шесть человек.

По словам руководителя пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяны Петровой, согласно предварительной информации, в пятницу в 15.30 на 3 км автодороги «Обход города Коломны» из-за неблагоприятных погодных условий водитель рейсового автобуса MAN совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. В салоне транспортного средства находились 39 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус, пассажиры которого погибли при ДТП с поездом во Владимирской области, не смог завестись на железнодорожном переезде из-за слабого аккумулятора.