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Стала известна причина страшного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
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    Стала известна причина страшного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

    18:37  6 Октября 2017
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    Стала известна причина страшного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

    Москва, 6 октября. Плохие погодные условия стали причиной ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, жертвами которого стали шесть человек.

    По словам руководителя пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяны Петровой, согласно предварительной информации, в пятницу в 15.30 на 3 км автодороги «Обход города Коломны» из-за неблагоприятных погодных условий водитель рейсового автобуса MAN совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. В салоне транспортного средства находились 39 пассажиров. 

    Напомним, ранее сообщалось, что автобус, пассажиры которого погибли при ДТП с поездом во Владимирской области, не смог завестись на железнодорожном переезде из-за слабого аккумулятора.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #подмосковье
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