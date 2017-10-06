В Минкультуры прояснили информацию о госпитализации Мединского

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Москва, 6 октября. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский не был госпитализирован. Как сообщил источник в Минкультуры, в настоящее время министр проходит плановый медосмотр.

«Все нормально, он заехал на плановый осмотр в больницу, — сказал собеседник ТАСС. — Он не госпитализирован».

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Мединский был госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи обнаружили небольшое образование в левом легком известного российского актера Николая Караченцова.