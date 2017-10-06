Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие
Общество
В Минкультуры прояснили информацию о госпитализации Мединского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Минкультуры прояснили информацию о госпитализации Мединского

    18:28  6 Октября 2017
    49

    В Минкультуры прояснили информацию о госпитализации Мединского

    Москва, 6 октября. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский не был госпитализирован. Как сообщил источник в Минкультуры, в настоящее время министр проходит плановый медосмотр.

    «Все нормально, он заехал на плановый осмотр в больницу, — сказал собеседник ТАСС. — Он не госпитализирован».

    Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Мединский был госпитализирован.

    Напомним, ранее сообщалось, что врачи обнаружили небольшое образование в левом легком известного российского актера Николая Караченцова.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #мединский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4062

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85674

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107581

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30040

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44823
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        39
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        4262
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        230
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        4062