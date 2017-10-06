Укол от МИД РФ: Порошенко припомнили цитирование Лермонтова из-за ограничений для артистов РФ

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Москва, 6 октября. МИД РФ назвал «очередным припадком паранойи» ограничения Украины на гастроли российских артистов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры «тайным оружием Москвы» и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Российские дипломаты также сожалеют, что в «некогда дружественной стране стало «доброй» традицией, не считаться с интересами собственного народа и вести оголтелую борьбу со всем российским». В частности, с русским языком, российским телевидением, радио, прессой и даже сайтами.

В МИД также напомнили, что сам президент Украины Петр Порошенко не видит ничего плохого в том, чтобы публично цитировать русского поэта Юрия Михайловича Лермонтова.

«Как сказал великий русский поэт М.Ю.Лермонтов, которого не гнушается цитировать П.Порошенко: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…», — заявили в МИД РФ.

Отмечается также, что Киев, который не так давно принял закон об осуждении тоталитарных режимов, сам превращает свою страну в «полицейское государство» и способствует введению «железного занавеса».

В ведомстве посоветовали украинским властям начать заниматься своими прямыми обязанностями — работать на благо украинского народа.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада приняла законопроект, который ограничивает деятельность российских артистов на Украине.