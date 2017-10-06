Главные новости 6 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 6 октября.

Председатель Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами государственной власти при ЕС Кристиан Д. де Фолуа пришел к заключению, что процедура выхода республики Крым из состава Украины и воссоединение с Россией прошли законно. Юристы ЕС подтвердили законность воссоединения Крыма с Россией — Косачев.

Польская семейная пара, авторы блога о своей жизни и путешествиях PituPitu, опубликовала впечатления от железнодорожной поездки через всю Россию. Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» России.

Воздушно-космические силы России перехватили самолет-разведчик на границе страны на минувшей неделе, сообщили в министерстве обороны России. ВКС РФ перехватили иностранный самолет-разведчик у границы страны.

При разрешении вооруженного конфликта в Донбассе силовым путем Украина потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем три тысячи из них — убитыми. С таким заявлением выступил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко. Цена наступления: как ВСУ готовятся к штурму Донбасса.

Число жертв дорожно-транспортного происшествия с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 18 человек. Число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 18 человек.

В Пентагоне крайне обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке зенитной ракетной системы С-400 у России. США обеспокоены решением Саудовской Аравии по закупке С-400 у России.

В польском городе Воцлава полицейские сутки продержали 21-летнюю гражданку Украины в отделении, где заставляли ее раздеваться. Украинка рассказала об издевательствах польских полицейских.

Штурмовые отряды украинских неонацистов вынуждают Киев отменить «Минск-2». Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент.

Подкрепление САА направилось из Латакии на восток Хомса. Попытка теракта ИГ1 (запрещено в РФ) в провинции Аль-Анбар в Ираке провалилась. ВКС РФ и ВМФ РФ обеспечили продвижение САА к Аль-Маядину в Дейр эз-Зоре. Сирия новости 6 октября 12.30: подкрепление САА движется к Хомсу, ВКС РФ обеспечили продвижение САА к Аль-Маядину.

1 Организация запрещена на территории РФ.