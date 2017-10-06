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Сирия, 6 октября. САА при поддержке ВКС РФ начала штурм города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре. «Тахрир Аш-Шам» потеряла город Сармин восточнее Идлиба. Группа радикалов «Ан-Нусры»*** попыталась проникнуть в город Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ее союзникам в районе Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками на северо-востоке Дамаска; уничтожили нескольких исламистов в районе Аль-Мамиль на севере Алеппо; начали штурм города Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: понесло потери в боях с курдами близ здания научно-исследовательского центра в городе Ракка; организовало взрыв в городе Мосул в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: покинула населенный пункт Сармин к востоку от Идлиба в результате наступления «Джунд Аль-Акса»; ведет перестрелки с САА близ деревни Аль-Кахира северо-западнее Хамы; потеряла деревню Ум Тарика на севере провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку САА в районе Восточной Гуты Дамаска.

Курды: закончили подготовку новой партии бойцов на севере провинции Алеппо; освободили 65 мирных жителей в Ракке.

Провинция Дамаск

Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (islamnedaa3), боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» отразили атаку Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от трассы Дамаск — Хомс, пролегающей вблизи оазиса Восточная Гута. После неудачных попыток наземного наступления правительственных сил военные самолеты сирийских ВВС продолжили наносить авиаудары по укрепрайонам исламистов вблизи населенного пункта Дума, передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Кроме того, авианалетам радикалов подверглись кварталы Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска. Об этом на своей странице в сети Telegram сообщает оппозиционный источник (SRNN2011).

Провинция Алеппо

Группа боевиков антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» проникла в промышленный район Аль-Мамиль на севере административного центра провинции. Согласно данным Facebook-канала (Nubbol.Alzhraa.news), двое из радикалов были уничтожены, остальные бежали. Исламисты намеревались установить в Алеппо взрывное устройство.

Ранее сообщалось о том, что бригада Демократической армии Сирии **** (SDF) «Джейш Ат-Тувар» готовит новую партию бойцов в северной части региона. Стало известно, что 236 новобранцев закончили обучение и примут участие в борьбе против Сирийской свободной армии** (ССА). Об этом сообщает курдский информационный портал Havar News.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска начали штурм ключевого города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, благодаря воздушному прикрытию, обеспеченному российскими ВКС, силам САР удалось достичь окраины города. Как передает военный источник в сети Twitter (khfafesh), в данный момент бои между террористами «Исламского государства»1 и Сирийской арабской армией (САА) разворачиваются в районе здания школы Аль-Бажин, а также недалеко от рынка Аль-Хал, расположенных в квартале Аль-Джабиля. Значительную поддержку САА и ее союзникам продолжают оказывать ВКС РФ.

Кроме того, как сообщает Twitter-канал (watanisy), армия Башара Асада совместно с проасадовскими ополченческими отрядами достигли района зернохранилищ, однако правительственные источники пока не подтвердили данные сведения.

Провинция Идлиб

Военный источник в соцсети Twitter (tvOJ1rkDDq1uyxX) сообщает, что террористы организации «Джунд Аль-Акса» выступили против антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» и выбили боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 из населенного пункта Сармин, расположенного к востоку от Идлиба. Напомним, в начале этого года «Джунд Аль-Акса» была исключена из состава «Тахрир Аш-Шам» и присягнула на верность «Исламскому государству». После этого радикалы группировки начали борьбу против бывших союзников. Причем, исламистам «Аль-Аксы» удалось захватить контроль над несколькими крупными населенными пунктами в провинциях Хама и Идлиб.

Провинция Ракка

По информации курдского военного источника в социальной сети Twitter (QSD_Jabha), продолжаются вооруженные столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства» в районе спортивного стадиона в Ракке. Кроме того, Twitter-канал сообщает об ожесточенных боях недалеко от здания научно-исследовательского центра. В результате противостояния по меньшей мере семь террористов «Исламского государства» были уничтожены, еще несколько получили ранения. Около 65 мирных жителей, проживающих на территориях оккупированных радикалами террористической группировки, были освобождены.

Провинция Хама

К северо-западу от административного центра провинции не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Информационное агентство Damascus Now сообщает об артиллерийских ударах правительственной армии по позициям радикалов близ деревни Аль-Кахира. О нанесенном боевикам уроне не сообщается.

Кроме того, как заявляет на своей странице в Twitter военный источник (IvanSidorenko1), войска САР отбили у боевиков деревню Ум Тарика и ведут бои за контроль над населенными пунктами Шейх Ахмад и Радж Сахер.

Ирак

Террористы «Исламского государства» предприняли новую попытку организовать теракт. На этот раз группа из 12 террористов-смертников, в числе которых три женщины, попала в засаду иракской армии недалеко от города Талль-Афар к западу от Мосула. Как передает военный источник в сети Twitter (lWkHWU5inMaQt4S), радикалы были ликвидированы до того как успели совершить самоподрыв.

Тогда как другой теракт в городе Мосул вооруженным силам Ирака предотвратить не удалось. Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что на одной из центральных улиц города прогремел взрыв, в результате которого погибли два мирных жителя. Подозреваемые в установке взрывного устройства уже задержаны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)