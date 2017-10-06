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Сирия новости 6 октября 19.30: САА и ВКС РФ начали штурм Аль-Маядина, «Нусра» потеряла город в Идлибе
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    Сирия новости 6 октября 19.30: САА и ВКС РФ начали штурм Аль-Маядина, «Нусра» потеряла город в Идлибе

    19:30  6 Октября 2017
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    САА и ВКС РФ начали штурм Аль-Маядина

    Сирия, 6 октября. САА при поддержке ВКС РФ начала штурм города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре. «Тахрир Аш-Шам» потеряла город Сармин восточнее Идлиба. Группа радикалов «Ан-Нусры»*** попыталась проникнуть в город Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ее союзникам в районе Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками на северо-востоке Дамаска; уничтожили нескольких исламистов в районе Аль-Мамиль на севере Алеппо; начали штурм города Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора.

    «Исламское государство»: понесло потери в боях с курдами близ здания научно-исследовательского центра в городе Ракка; организовало взрыв в городе Мосул в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: покинула населенный пункт Сармин к востоку от Идлиба в результате наступления «Джунд Аль-Акса»; ведет перестрелки с САА близ деревни Аль-Кахира северо-западнее Хамы; потеряла деревню Ум Тарика на севере провинции Хама.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку САА в районе Восточной Гуты Дамаска.

    Курды: закончили подготовку новой партии бойцов на севере провинции Алеппо; освободили 65 мирных жителей в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (islamnedaa3), боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» отразили атаку Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от трассы Дамаск — Хомс, пролегающей вблизи оазиса Восточная Гута. После неудачных попыток наземного наступления правительственных сил военные самолеты сирийских ВВС продолжили наносить авиаудары по укрепрайонам исламистов вблизи населенного пункта Дума, передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Кроме того, авианалетам радикалов подверглись кварталы Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска. Об этом на своей странице в сети Telegram сообщает оппозиционный источник (SRNN2011).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Группа боевиков антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» проникла в промышленный район Аль-Мамиль на севере административного центра провинции. Согласно данным Facebook-канала (Nubbol.Alzhraa.news), двое из радикалов были уничтожены, остальные бежали. Исламисты намеревались установить в Алеппо взрывное устройство.

    Ранее сообщалось о том, что бригада Демократической армии Сирии **** (SDF) «Джейш Ат-Тувар» готовит новую партию бойцов в северной части региона. Стало известно, что 236 новобранцев закончили обучение и примут участие в борьбе против Сирийской свободной армии** (ССА). Об этом сообщает курдский информационный портал Havar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Правительственные войска начали штурм ключевого города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, благодаря воздушному прикрытию, обеспеченному российскими ВКС, силам САР удалось достичь окраины города. Как передает военный источник в сети Twitter (khfafesh), в данный момент бои между террористами «Исламского государства»1 и Сирийской арабской армией (САА) разворачиваются в районе здания школы Аль-Бажин, а также недалеко от рынка Аль-Хал, расположенных в квартале Аль-Джабиля. Значительную поддержку САА и ее союзникам продолжают оказывать ВКС РФ.

    Кроме того, как сообщает Twitter-канал (watanisy), армия Башара Асада совместно с проасадовскими ополченческими отрядами достигли района зернохранилищ, однако правительственные источники пока не подтвердили данные сведения.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военный источник в соцсети Twitter (tvOJ1rkDDq1uyxX) сообщает, что террористы организации «Джунд Аль-Акса» выступили против антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» и выбили боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 из населенного пункта Сармин, расположенного к востоку от Идлиба. Напомним, в начале этого года «Джунд Аль-Акса» была исключена из состава «Тахрир Аш-Шам» и присягнула на верность «Исламскому государству». После этого радикалы группировки начали борьбу против бывших союзников. Причем, исламистам «Аль-Аксы» удалось захватить контроль над несколькими крупными населенными пунктами в провинциях Хама и Идлиб.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    По информации курдского военного источника в социальной сети Twitter (QSD_Jabha), продолжаются вооруженные столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства» в районе спортивного стадиона в Ракке. Кроме того, Twitter-канал сообщает об ожесточенных боях недалеко от здания научно-исследовательского центра. В результате противостояния по меньшей мере семь террористов «Исламского государства» были уничтожены, еще несколько получили ранения. Около 65 мирных жителей, проживающих на территориях оккупированных радикалами террористической группировки, были освобождены.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    К северо-западу от административного центра провинции не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Информационное агентство Damascus Now сообщает об артиллерийских ударах правительственной армии по позициям радикалов близ деревни Аль-Кахира. О нанесенном боевикам уроне не сообщается.

    Кроме того, как заявляет на своей странице в Twitter военный источник (IvanSidorenko1), войска САР отбили у боевиков деревню Ум Тарика и ведут бои за контроль над населенными пунктами Шейх Ахмад и Радж Сахер.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Террористы «Исламского государства» предприняли новую попытку организовать теракт. На этот раз группа из 12 террористов-смертников, в числе которых три женщины, попала в засаду иракской армии недалеко от города Талль-Афар к западу от Мосула. Как передает военный источник в сети Twitter (lWkHWU5inMaQt4S), радикалы были ликвидированы до того как успели совершить самоподрыв.  

    Тогда как другой теракт в городе Мосул вооруженным силам Ирака предотвратить не удалось. Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что на одной из центральных улиц города прогремел взрыв, в результате которого погибли два мирных жителя. Подозреваемые в установке взрывного устройства уже задержаны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс
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